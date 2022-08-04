İzlanda’danın güney batısındaki Reykjanes yarım adasındaki Fagradalsfjall dağlarının yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri sürüyor. Başkent Reykjavik’e 32 kilometre uzaklıktaki patlamadan çarpıcı fotoğraflar gelirken, açığa çıkan tonlarca lavın, büyük bir alanı kapladığı görüldü...
İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar büyük bir alanı kapladı! Tüyler ürperten görüntüler...
İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirilmişti.
İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.
Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
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