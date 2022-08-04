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İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar büyük bir alanı kapladı! Tüyler ürperten görüntüler...

04.08.2022 13:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kuzey Avrupa ülkesi İzlanda'da dün patlayan yanardağın etkileri sürüyor. Ülkenin batısında yer alan Reykjanes yarım adasındaki Fagradalsfjall dağları civarında yaşanan volkanik patlamadan fotoğraflar gelirken, başkente 32 kilometre uzaklıktaki patlamada dev lavların açığa çıktığı görüldü.

İzlanda’danın güney batısındaki Reykjanes yarım adasındaki Fagradalsfjall dağlarının yakınında dün gerçekleşen volkanik patlamanın etkileri sürüyor. Başkent Reykjavik’e 32 kilometre uzaklıktaki patlamadan çarpıcı fotoğraflar gelirken, açığa çıkan tonlarca lavın, büyük bir alanı kapladığı görüldü...

İzlanda'da yanardağ patladı, lavlar büyük bir alanı kapladı! Tüyler ürperten görüntüler...

İzlanda'nın güneybatısındaki yanardağda volkanik hareketlenmenin görüldüğü bildirilmişti.
İzlanda Meteoroloji Birimi, başkent Reykjavik'e 32 kilometre uzaklıkta bulunan Fagradalsfjall Dağı yakınlarında patlama meydana geldiğini açıkladı.
Yerel basındaki haberlerde, patlamanın meydana geldiği alanda yerde oluşan çatlaklardan lav ve duman püskürdüğü belirtildi.
Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında kalan İzlanda'da depremler ve volkanik hareketlilikler sıkça görülüyor.
Reykjanes Yarımadası'nda bulunan ve geçen yıl faaliyete geçen Fagradals Yanardağı, 6 bin yıl sonra lav püskürtmeye başlamıştı.
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Anahtar Kelimeler:
İzlanda
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