Jennifer Lopez'in yeni klibi sosyal medyayı salladı! "Bu videonun her karesi ateşli ve inanılmaz!"

Jennifer Lopez her daim adından söz ettirmeyi başarıyor; gerek gala tarzları gerek özel hayatı gerek fit görünümü olsun JLO resmen yıllara meydan okuyor.
Latto ile yaptığı Can't Get Enough remixinin klibinde ateşli anlara imza atan Lopez hayranlarının ilgisini çekmeyi yine başardı.
54 yaşındaki JLO'nun klibini izleyenler kendini tutamadı; hayranları 54 yaşındaki şarkıcıya yorum yağdırdı.
Lopez'in sütyenli hallerini görneler "Hiç yaşlanmayan güzel kadın!","Bu videonun her karesi ateşli ve inanılmaz!!!" yorumlarında bulundu.
Şarkıcının, şarkı sözlerinde eşi Ben Affleck ile olan seks hayatını anlatıyor olması da gündeme geldi.