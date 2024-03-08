Kadınlar Günü'nde korkunç olay! Doktor Feray Balkan eski kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde acil tıp uzmanı ve başhekim yardımcılığı yapan Feray Balkan, ziyaret için Adana'daki annesinin evine geldi.

Balkan, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı astsubay Seçkin E. ile annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde karşılaştı ve tartışma başladı.

Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Seçkin E., eski eşi Balkan'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balkan kanlar içinde yığılırken, Seçkin E. ise olay yerinden ayrıldı.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.