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  4. Kadınlar Günü'nde korkunç olay! Doktor Feray Balkan eski kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Kadınlar Günü'nde korkunç olay! Doktor Feray Balkan eski kocası tarafından silahla vurularak öldürüldü

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
08.03.2024 21:12
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8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Adana'da korkunç bir kadın cinayeti yaşandı. Acil tıp uzmanı doktor Feray Balkan ziyaret için gittiği annesinin evinde, eski eşi tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Balkan'ın Gaziantep'in Nizip ilçesinde bir hastanede başhekim yardımcılığı yaptığı, olayın ardından gözaltına alınan cinayet şüphelisi Ergü'nün ise astsubay olduğu öğrenildi.

Olay, saat 18.30 sıralarında merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. Gaziantep'in Nizip ilçesinde acil tıp uzmanı ve başhekim yardımcılığı yapan Feray Balkan, ziyaret için Adana'daki annesinin evine geldi.


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Balkan, yaklaşık 1 yıl önce boşandığı astsubay Seçkin E. ile annesinin evinin bulunduğu apartmanın girişinde karşılaştı ve tartışma başladı.
Tartışma sırasında belindeki tabancayı çıkaran Seçkin E., eski eşi Balkan'a ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Balkan kanlar içinde yığılırken, Seçkin E. ise olay yerinden ayrıldı.
Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde talihsiz kadının yaşamını yitirdiği belirlendi.
Polis ve savcının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Balkan'ın cansız, bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Şüpheli Seçkin E. ise Çukurova İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce olay yerinin yakınında, cinayette kullandığı değerlendirilen tabancayla birlikte yakalandı.
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Anahtar Kelimeler:
cinayet Adana
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