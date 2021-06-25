Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminin oyuncuları kimdir?

Marvel hayranları tarafından büyük bir beğeni toplayan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi, vizyonda yayınlandığı tarihten itibaren milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kaptan Amerika filminin devamı niteliğinde olan filmin senaristliğini Christopher Markus ve Stephen McFeely yapıyor. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminin yönetmenliğini ise Anthony Russo ve Joe Russo yapıyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Oyuncuları

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War), aynı adlı Marvel Comics'in Civil War çizgi roman serisinden uyarlanmış, Marvel Sinematik Evreni'nin on üçüncü filmidir.

Filmde, bilimkurgu, aksiyon ve macera ön plandadır. Filmin başrollerinde Chris Evans (Kaptan Amerika) ve Robert Downey Jr. (Demir Adam) vardır. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, 6 Mayıs 2016'da vizyona girmiştir.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı konusu Marvel'in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminde Steve Rogers'ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmez'lerin yenilenmiş ekibinin lideri olarak görüyoruz. Yenilmezler'in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar.

Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers'ın önderliğinde, Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.