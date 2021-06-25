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Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminin oyuncuları kimdir?

25.06.2021 14:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Marvel hayranlarının büyük bir beğeni ile izlediği Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Sinemaseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilen Kaptan Amerika filminin başrollerinde ise Chris Evans, Robert Downey Jr, Scarlett Johansson gibi oldukça başarılı isimler yer alıyor. Peki Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı oyuncu kadrosunda kimler var?

Marvel hayranları tarafından büyük bir beğeni toplayan Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filmi, vizyonda yayınlandığı tarihten itibaren milyonlarca kişi tarafından izlendi. Kaptan Amerika filminin devamı niteliğinde olan filmin senaristliğini Christopher Markus ve Stephen McFeely yapıyor. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı filminin yönetmenliğini ise Anthony Russo ve Joe Russo yapıyor.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Oyuncuları

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı (Captain America: Civil War), aynı adlı Marvel Comics'in Civil War çizgi roman serisinden uyarlanmış, Marvel Sinematik Evreni'nin on üçüncü filmidir.
Filmde, bilimkurgu, aksiyon ve macera ön plandadır. Filmin başrollerinde Chris Evans (Kaptan Amerika) ve Robert Downey Jr. (Demir Adam) vardır. Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı, 6 Mayıs 2016'da vizyona girmiştir.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı konusu

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı konusu
Marvel'in "Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı" filminde Steve Rogers'ı, insanlığı koruma yolunda görevlerine devam eden Yenilmez'lerin yenilenmiş ekibinin lideri olarak görüyoruz. Yenilmezler'in dahil olduğu bir olay kötü sonuçlanınca, politik güçler Yenilmezler'in bir otorite tarafından takip edildiği ve yönlendirildiği bir sistem kurulması için baskı yaparlar.
Bu durum Yenilmezler'in fikir ayrılığına düşerek iki gruba ayrılmasına neden olur. Bunlardan biri Steve Rogers'ın önderliğinde, Yenilmezler'in hükümet baskısı olmaksızın özgür bir biçimde insanlığı korumaya devam etmesini savunan grup, diğer tarafta ise Tony Stark'ın şaşırtıcı bir biçimde hükümet kontrolünü ve müdahalesini destekleyen ikinci gruptur.

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Oyuncuları

Kaptan Amerika: Kahramanların Savaşı Oyuncuları
Chris Evans - Steve Rogers (Kaptan Amerika): İlk Yenilmez, Nazilerin Avrupa'yı ele geçirmesine seyirci kalmak istemeyen Steve, orduya yazılmak istemiş ancak vücudu zayıf olduğu için reddedilmiştir. General Chester Philips, Steve’e ordunun süper asker projesine katılabileceğini ve bu sayede Nazilerle savaşabileceğini, söyler. Steve bu projeyi başarıyla tamamlar.
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Anahtar Kelimeler:
Robert Downey Jr. Scarlett Johansson chris evans
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