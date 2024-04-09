Sosyal medyada Leah Halton'un paylaşımı 140 milyon izlendi! Nedenini kimse anlayamadı.. Herkes aynı sorunun cevabı aradı: Olay ne?

TikTok'ta Leah Halton isimli kullanıcı, yayınladığı videoyla 140 milyona yaklaşan bir izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler 16 milyondan fazla beğeni toplarken videonun popülerliğininin nedeni herkesi şaşırttı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri izledikten sonra gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu video 140 milyonluk ne yaptı? yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben neyi kaçırdım?" yorumunu ekledi.