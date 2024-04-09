Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Sosyal medyada Leah Halton'un paylaşımı 140 milyon izlendi! Nedenini kimse anlayamadı.. Herkes aynı sorunun cevabı aradı: Olay ne?

    Sosyal medyada Leah Halton'un paylaşımı 140 milyon izlendi! Nedenini kimse anlayamadı.. Herkes aynı sorunun cevabı aradı: Olay ne?

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 11:49
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Sosyal medyada 'Leah Halton' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişinin arabada çektiği bir video TikTok rekorlarından birini kırarak 140 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yorum yağmuruna tuttuğu görüntülerdeki tek soru "Bu video neden bu kadar izlendi?" oldu.

    TikTok'ta Leah Halton isimli kullanıcı, yayınladığı videoyla 140 milyona yaklaşan bir izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgi gösterdiği görüntüler 16 milyondan fazla beğeni toplarken videonun popülerliğininin nedeni herkesi şaşırttı.

    2

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntüleri izledikten sonra gönderiye yorum yapmayı ihmal etmedi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu video 140 milyonluk ne yaptı? yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ben neyi kaçırdım?" yorumunu ekledi.

    İlginizi Çekebilir

    Canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Tepki çeken sözler...

    Canlı yayında Türk kızlarını yerden yere vurdu! Tepki çeken sözler...

     Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?

    Türkiye'de fakirsek bu bizim salaklığımız olabilir mi?

     Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

    Cinsiyet değiştiren Türk ünlüler!

    Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

    Kocasını uyutup dans etti! "Bu kadarı fazla"

     Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Muz dövmesi viral oldu! Kimse ne olduğunu anlamayamadı

    Mynet Youtube

    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    İlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bambaşka çıktıİlk bakışta çıplak sandılar! Gerçek bambaşka çıktı
    Metroda iğrenç görüntüler! Kimse anlamadı... Bir anda yaptıMetroda iğrenç görüntüler! Kimse anlamadı... Bir anda yaptı
    Sevgilisinin cinsel organını kesmişti! Şoke eden gelişme: BarıştılarSevgilisinin cinsel organını kesmişti! Şoke eden gelişme: Barıştılar
    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya tiktok
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

    Mehmet Şimşek kapıyı sert kapattı

    Şeyma Döğücü resti çekti, Şaban Sevinç canlı yayında özür diledi

    Şeyma Döğücü resti çekti, Şaban Sevinç canlı yayında özür diledi

    65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi

    65 yaşındaki belediye başkanı 16 yaşındaki eşiyle aşk tazeledi

    Değişimiyle şaşkına çevirdi! 'Ders verdim, boşadım'

    Değişimiyle şaşkına çevirdi! 'Ders verdim, boşadım'

    Kocası evi bastı! Kaçmaya çalıştı ama...

    Kocası evi bastı! Kaçmaya çalıştı ama...

    Yolcu uçağını yatak odasına çevirdiler! Yolcuların tepkisi gecikmedi

    Yolcu uçağını yatak odasına çevirdiler! Yolcuların tepkisi gecikmedi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    En gözde spor ayakkabı modellerinde %50'ye indirimler

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    Çok satanlarda zirvede! Columbia'nın en sevilen ayakkabısını sizin için inceledik

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.