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    4. Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Görenler çok farklı bir şey zannetti... Gerçek ise bambaşka çıktı

    Sosyal medya bu görüntüyü konuşuyor! Görenler çok farklı bir şey zannetti... Gerçek ise bambaşka çıktı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    09.04.2024 11:11
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    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü kısa sürede viral olurken yeni bir tartışmanın da fitilini ateşledi. Eski adıyla Twitter şimdilerin X platformundan yapılan paylaşımda bir rock konserinde kadının iç çamaşırıyla şov yaptığı zannedildi. Ancak gerçek tamamen optik yansılmadan ibaretti. Görüntüler ilk bakışta kullanıcıları ikiye ayırdı.

    Şaşırtıcı optik yanılsama sosyal medyada viral olmayı başarırken kullanıcıların işin sırrını ise daha sonradan çözdü. Sosyal medyadan paylaşılan görüntüde bir kadının rock 'n' roll el işareti yaparak konserin tadını çıkarttığı görülüyor. Ancak görüntülere bakanlar kadının çıplak olduğunu zannetti.

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    Görüntünün aslında çok masum olduğu dikkatli bir şekilde bakılınca ortaya çıktı. Kadın tam arkasında birbirine çok yakın duran iki kel kişi yer alıyor. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İlk bakışta kalça olduğunu zannettim ama sadece iki kelmiş" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "O fotoğrafa defalarca bakmak zorunda kaldım. O kafaların kalça olduğunu zanneden sadece ben miyim?" yorumunu ekledi.

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    sosyal medya Optik illüzyon çıplak
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