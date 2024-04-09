"Boşanmak istiyorum yanımda annem gibi duruyorsun" diyen kocasını değişimiyle şaşkına çevirdi... 'Ders verdim, boşadım"

Sosyal medyadan yaptığı paylaşımında genç bir kadın kocasının, "Boşanmak istiyorum yanımda annem gibi duruyorsun" diyerek kendisini aşağıladığını söyledi.

Kocasının sözleri üzerine kilo verme sürecine giren ve tam 38 kilo vererek bambaşka bir görüntüye ulaşan genç kadının son halini görenler şaşkınlığını gizleyemedi.

Kilo verdikten sonraki görüntüsünü paylaşan genç kadın gönderisine ise, "Beni aşağılayan adama 38 kio verip ders verdim boşadım" notunu ekledi.

Sosyal medya kullanıcıları tarafından gönderiye yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben bile pişman oldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Eşin kara kara düşünüyordur" yorumunu yaptı.