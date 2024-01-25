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    4. Karısı ve en yakın arkadaşını aynı yatakta yakaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı... İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

    Karısı ve en yakın arkadaşını aynı yatakta yakaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı... İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    25.01.2024 10:15 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir ihanet görüntüsü kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Çin'de kaydedildiği iddia edilen görüntülerde iş seyahatinden habersiz bir şekilde evine dönen adamın ihanetle karşılaştığı anlar yer aldı. Karısı ve en yakın arkadaşını aynı yatakta yakalayan adam ihanet karşısında şaşkına dönerken o anları sosyal medyadan ifşa etmeyi ihmal etmedi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'in sosyal medya platformu Douyin'de paylaşılan bir ihanet görüntüsü sosyal medya kullanıcıları arasında popüler oldu. İş seyahatinden erken dönerek eşine sürpriz yapmak isteyen bir adam evine girdiğinde yatak odasından gelen sesler karşısında şaşkına döndü. Seslerin üzerine durumdan şüphelenerek cep telefonuyla o anları kayıt etmeye karar veren adam yatak odasının kapısını açtığında karşısında en yakın arkadaşı ve karısını gördü.

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    "BURASI BİZİM YATAĞIMIZDI"

    En yakın arkadaşı ve karısını aynı yatakta yakaladıktan sonra büyük bir şaşkınlık yaşayan adam, "Burası bizim yatağımızdı. Bu nasıl yapabildin?" diyerke duruma isyan etti.

    İhanet görüntülerini bir yandan kaydederken yakın arkadaş olan sevgili bir yandan yüzünü kapatmaya çalışırken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntülerde kendisini savunmaya çalışan adam mutfak borularının tıkalı olduğunu ve onu tamir etmek için geldiğini söyledi.

    Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü aldatılan adamı teselli eden yorumlarda buluştu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Çin aldatmak ihanet
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