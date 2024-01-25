Karısı ve en yakın arkadaşını aynı yatakta yakaladı! Gözyaşlarına hakim olamadı... İhaneti sosyal medyadan ifşa etti

İhanet görüntülerini bir yandan kaydederken yakın arkadaş olan sevgili bir yandan yüzünü kapatmaya çalışırken bir yandan da gözyaşlarına hakim olamadı. Görüntülerde kendisini savunmaya çalışan adam mutfak borularının tıkalı olduğunu ve onu tamir etmek için geldiğini söyledi.