Sosyal medya fenomeni Breckei Hill, 'Tek bakışla erkekleri kendime bağlarım' dedi... Cezbetme yeteneğini böyle övdü

TikTok'ta 7.9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hill, OnlyFans hesabı açtıktan sonra kısa sürede Olivia Dunne ile rekabeti sayesinde takipçi sayısını katlamayı başarmıştı. OnlyFans hesabından cesur pozlarını paylaşan 20 yaşındaki fenomen isim erkekleri cezbetme yeteneğini öven bir açıklamaya imza attı. Hill erkeklerin ilgisini çekmek için tek bir bakışının yeterli olduğunu söyledi.

Flört becerilerinin kendisini daha özgüvenli hissetmesine yardımcı olduğunu dile getiren Hill, "Tek bakışla erkekleri kendime bağlarım. Başka türlüsünü düşünemiyorum bile. Gerçekten mükemmel bir özellik" dedi.