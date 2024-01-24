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    4. Sosyal medya fenomeni Breckei Hill, 'Tek bakışla erkekleri kendime bağlarım' dedi... Cezbetme yeteneğini böyle övdü

    Sosyal medya fenomeni Breckei Hill, 'Tek bakışla erkekleri kendime bağlarım' dedi... Cezbetme yeteneğini böyle övdü

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    24.01.2024 15:17 | Son Güncelleme:
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    TikTok fenomeni Breckie Hill, geçtiğimiz yıllarda kendisine ait bir OnlyFans hesabı oluşturarak popülerliğine popülerlik katmıştı. Fenomen isim son olarak iddialı bir açıklamaya imza atarak erkekleri kendisine tek bir bakışla bağlayabildiğini söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı fenomen ismin açıklamasından sonra güzelliğini överken diğer bir kısmı ise müstehcen pozlarını hatırlattı.

    TikTok'ta 7.9 milyonu aşkın takipçisi bulunan Hill, OnlyFans hesabı açtıktan sonra kısa sürede Olivia Dunne ile rekabeti sayesinde takipçi sayısını katlamayı başarmıştı. OnlyFans hesabından cesur pozlarını paylaşan 20 yaşındaki fenomen isim erkekleri cezbetme yeteneğini öven bir açıklamaya imza attı. Hill erkeklerin ilgisini çekmek için tek bir bakışının yeterli olduğunu söyledi.

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    Flört becerilerinin kendisini daha özgüvenli hissetmesine yardımcı olduğunu dile getiren Hill, "Tek bakışla erkekleri kendime bağlarım. Başka türlüsünü düşünemiyorum bile. Gerçekten mükemmel bir özellik" dedi.

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