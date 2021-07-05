"Karla isminin anlamı nedir?" , "Karla ne demek?" sorularının yanıtı merak ediliyor. Ünlü isim Cemre Kemer, kızının ismini "Karla" koydu. Bunun üzerine bu ismin anlamı merak edildi. İşte ayrıntılar...
Karla isminin anlamı nedir?
"Karla" Almanca kökenli bir isimdir. Karla, "Özgür ve güçlü" anlamına geliyor. Cemre Kemer, kızına "Karla" ismini koydu.
CEMRE KEMER KİMDİR?
17 Şubat 1985 İstanbul doğumlu Cemre Kemer 36 yaşındadır. 1,68 boyundadır.
Dizi, film oyuncusu, şarkıcı ve söz yazarı olan Cemre Kemer bir zamanlara damga vuran Hepsi grubunun üyesiydi.
Kemer 2020 yılında Emir Medina ile nikah masasına oturdu. Kemer anne olacağını nikahtan kısa bir süre sonra duyurmuştu.
Cemre Kemer, Emir Medina ile 8 yıldır birlikteydi. İkili 23 Aralık 2020'de dünyaevine girdi.
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