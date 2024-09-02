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Kayıp Narin olayında HTS detayı! Eski cinayet masası komiseri duyurdu: Gözaltındaki amca, o gün Batman'a gitmemiş

Evin Özbey Evin Özbey İçerik Editörü
02.09.2024 14:01
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Diyarbakır Bağlar’da 21 Ağustos günü köyde kaybolan 8 yaşındaki Narin ile ilgili alınan son bilgilerde amcanın gözaltı süresi uzatılmıştı. Bugün adliyeye sevk edilen amcanın HTS kayıtlarıyla ilgili çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

13 gündür kayıp olan Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ederken, yeni detaylar da tek tek ortaya çıkıyor. CNN TÜRK canlı yayınına katılan emekli cinayet masası komiseri kayıp Narin’in amcası hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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HTS KAYITLARI ORTAYA ÇIKTI

Alınan son bilgilerde amcanın aracında yapılan teknik incelemelerde Narin’e ait dokulara ulaşılmıştı.

Emekli cinayet masası komiseri tüm detayları inceleyerek şunları ifade etti: “Amcanın Narin’in kayıp olduğu gün Batman’a gittiğini iddia etmişti.

Ancak HTS kayıtlarında (GSM numaralarının geçmişe yönelik arayan, aranan, arama zamanı, arama süresi, arama yeri ve sinyal alınan baz istasyonları verilerini içeren raporlardır) amcanın o gün Batman’a gitmediği ortaya çıktı.

Öte yandan bölgeden jandarmaya yapılan ihbarlarda, amcanın arabasında battaniye altında bir şey göründüğü belirtiliyor.

Bu ihbar sonrası amcanın gözaltına alındığı ve sonrasında da teknik çalışmalara ağırlık verildiği yönünde.

Anahtar Kelimeler:
Diyarbakır Narin
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