Kazançları dudak uçuklattı! 'Dilenci köy' Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Ankara'da engelli ve çocukları dilendiren çete üyelerinin Türkiye'nin gündemine geçmiş yıllarda 'Dilenci köy' olarak oturan Turgutlu köyünden olması bu köyü yeniden gündeme getirdi. Turgutlular başta İstanbul ve Konya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerine dağılıyorlar. Turgutlu köylüleri kazançlarıyla Kozan'da akaryakıt istasyonları, en lüks caddelerde apartmanlar, dükkanlar ve Çukurova'da değerli araziler alıyor.

TAKİP 3 AY SÜRDÜ

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti. Mali polis, araştırmayı derinleştirdiğinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. Ekiplerin, 3 ay süren takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 5 kişi gözaltına alındı.

Çete üyelerinin kendisini tek başına idare edemeyen 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadını el arabası veya tekerlekli sandalye vasıtasıyla ve engelli ile çocukları dilendirdikleri tespit edilirken kendilerini ihtiyaç sahibi göstermek için kıyafetlerini eski, yırtık, kirli kıyafetlerle değiştirdikleri ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre trafik ışıklarında dilencilik yaptırarak yaya ve araç güvenliğini tehlikeye soktukları gibi para vermek istemeyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinin polis ya da zabıtaları gözetlemek amacıyla gözcülük yaptıkları belirlendi.

3 MİLYON TL'LİK VURGUN Dilendiriciler toplamış oldukları paraları gün sonunda çete üyeleri teslim ederken bu miktarın günlük 2 bin ile 2 bin 500 lira olduğu ve her gün düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırıldıkları tespit edildi. Çetenin banka hesapları incelendiğinde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon TL para hareketini olduğu saplandı.