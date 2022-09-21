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  4. Kazançları dudak uçuklattı! 'Dilenci köy' Türkiye'nin yine gündemine oturdu

Kazançları dudak uçuklattı! 'Dilenci köy' Türkiye'nin yine gündemine oturdu

21.09.2022 08:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ankara'da polisler banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını fark etmesi üzerine yaptığı araştırmada engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. 3 milyonluk vurgun yapan çete üyelerinin daha önce Türkiye'nin gündemine oturan Turgutlu köyünden olduğu belirlenirken, memleketlerindeki mal varlığı dudak uçuklattı.

Ankara'da engelli ve çocukları dilendiren çete üyelerinin Türkiye'nin gündemine geçmiş yıllarda 'Dilenci köy' olarak oturan Turgutlu köyünden olması bu köyü yeniden gündeme getirdi. Turgutlular başta İstanbul ve Konya olmak üzere Türkiye'nin çeşitli kentlerine dağılıyorlar. Turgutlu köylüleri kazançlarıyla Kozan'da akaryakıt istasyonları, en lüks caddelerde apartmanlar, dükkanlar ve Çukurova'da değerli araziler alıyor.

TAKİP 3 AY SÜRDÜ

Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ekonomik durumu iyi olmayan kişilerin banka hesaplarında yüklü miktarlarda işlem yapıldığını tespit etti. Mali polis, araştırmayı derinleştirdiğinde vatandaşların manevi duygularını istismar ederek halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde engelli ve çocukları dilendiren çeteyi belirledi. Ekiplerin, 3 ay süren takip sonucunda belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenerek 5 kişi gözaltına alındı.
Çete üyelerinin kendisini tek başına idare edemeyen 94 yaşındaki yatalak yaşlı kadını el arabası veya tekerlekli sandalye vasıtasıyla ve engelli ile çocukları dilendirdikleri tespit edilirken kendilerini ihtiyaç sahibi göstermek için kıyafetlerini eski, yırtık, kirli kıyafetlerle değiştirdikleri ortaya çıktı.
Sabah'ın haberine göre trafik ışıklarında dilencilik yaptırarak yaya ve araç güvenliğini tehlikeye soktukları gibi para vermek istemeyen vatandaşların araçlarına zarar verdikleri tespit edildi. Ayrıca çete üyelerinin polis ya da zabıtaları gözetlemek amacıyla gözcülük yaptıkları belirlendi.

3 MİLYON TL'LİK VURGUN

3 MİLYON TL'LİK VURGUN
Dilendiriciler toplamış oldukları paraları gün sonunda çete üyeleri teslim ederken bu miktarın günlük 2 bin ile 2 bin 500 lira olduğu ve her gün düzenli olarak PTT ve banka hesaplarına yatırıldıkları tespit edildi. Çetenin banka hesapları incelendiğinde son 1 yıl içerisinde yaklaşık 3 milyon TL para hareketini olduğu saplandı.

'DİLENCİ KÖY'

'DİLENCİ KÖY'
Çetenin geçmişiyle ilgili ilginç detaylar ortaya çıktı. Adana Kozan İlçesi'ne bağlı Turgutlu köyü, 1988 yılında hazırlanan 'Dilenci Köyü' programı ile ilk kez karşımıza çıktı. Muhabir uzattığı mikrofon ile köy sakinleri dilencilik yaptıklarını kabul etmiş mal varlıkları ise şaşkına çevirmişti. Ankara'da engeli yaşlı kadını ve çocukları dilendiren çetenin de Turgutlu köyünden oldukları ortaya çıktı.
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Anahtar Kelimeler:
Dilenci Adana Ankara
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