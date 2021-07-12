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  4. Kendisinden 16 yaş küçük müzisyenle evlenen Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı

Kendisinden 16 yaş küçük müzisyenle evlenen Heidi Klum’dan çılgın yatak odası itirafı

12.07.2021 20:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü dergilerinin vazgeçilmez isimleri arasında yer alan 48 yaşındaki Alman model Heidi Klum'dan ağızları açık bırakacak cinste bir yatak odası itirafı geldi. Heidi Klum, yatak odasında çılgın olduğunu belirterek, "Ben yatakta oldukça çılgınım. Partnerimi bulutların üzerine çıkarmayı seviyorum" dedi. Klum, hemcinsleri ve meslektaşlarına da tavsiyede bulunarak, "Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayın" ifadelerini kullandı.

Dünyaca ünlü Alman model Heidi Klum, güzelliğinin yanı sıra açıklamalarıyla da hayranları tarafından konuşulmaya devam ediyor. Klum'un yeni röportajında yatak odasına ilişkin verdiği sırlar, ağızları açık bıraktı. Yatakta çılgın olduğunu aktaran Klum, partnerini bulutların üzerine çıkarmayı da sevdiğini söyledi.

HEIDI KLUM'DAN YATAK ODASI İTİRAFI

"VAHŞİ VE ÇILGINSAN AÇIĞA ÇIKARMALISIN"

"VAHŞİ VE ÇILGINSAN AÇIĞA ÇIKARMALISIN"
Kendisinden 16 yaş küçük müzisyen Tom Kaulitz ile evli olan 48 yaşındaki Heidi Klum, 'yatak odası' itirafıyla gündem oldu.
Alman model, "Bazı insanlar yatakta daha deneyimli, bazıları ise daha sıkıcıdır. Eğer vahşi ve çılgınsan bunu açığa çıkarmalısın. Bazen renk katmak için çaba sarf etmek, normal kabul edilenin dışında bir şeyler yapmak iyidir" dedi.

"ÇOCUKLARIM BAZI POZLARIMI ÇOK AÇIK BULUYOR"

"ÇOCUKLARIM BAZI POZLARIMI ÇOK AÇIK BULUYOR"
Heidi Klum, çocuklarının bazı pozlarını çok açık bulduklarını ve kendisini bu konuda sert şekilde uyardığını söyledi.
Ünlü manken, bedeni konusunda çocuklarından daha açık fikirli olduğunu belirtti. Heidi Klum, bir Alman olduğunu ve giysilerin çoğunu giymeme eğilimi taşıdığını söyledi.

HEMCİNSLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU

HEMCİNSLERİNE TAVSİYEDE BULUNDU
Heidi Klum, "Böyle zamanlarda çocuklarım bana 'Anne gerçekten mi?' diye soruyor. Ben de onlara "Evet gerçekten. Bu benim, kendi bildiğimi yapıyorum, siz de kendi bildiğinizi' diye yanıt veriyorum" ifadelerini kullandı.
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Heidi Klum Instagram
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