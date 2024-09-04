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    4. Kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikam aracı oldu! Lüks aracına sprey boyayla hakaretler yazdı... Kimse engel olamadı

    Kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikam aracı oldu! Lüks aracına sprey boyayla hakaretler yazdı... Kimse engel olamadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    04.09.2024 13:23
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    Çin'in Guizhou eyaletinin Guiyang şehrinde son derece kalabalık bir sokakta ilginç bir olay meydana geldi. Sevgilisinin kendisini aldattığını söyleyen kadın elindeki sprey boyayla erkek arkadaşının lüks otomobilini boyamaya başladı. Genç kadın sprey boyayla kırmızı Ferrari marka aracın kaportasına küfürler yazdı. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan genç bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Erkek arkadaşını aracın içinde başka bir kadınla yakalayınca adeta sinir krizi geçiren kadın intikamını yaratıcı bir yolla aldı. Elindeki sprey boyayla sevgilisinin lüks marka otomobilinin üzerine küfürler yazan kadını çevredekiler de sakinleştiremedi.

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    Mirror Media web sitesinde yer alan habere göre, aracın kiralık ve araçta yaklaşık 10.000 yuan (yaklaşık 48 bin TL) hasar olduğu belirtildi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim içim acıdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok fazla dizi mi izledin?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonunda sadece kiralık bir arabaydı" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya ihanet
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