Kendisini aldatan sevgilisinden aldığı intikam aracı oldu! Lüks aracına sprey boyayla hakaretler yazdı... Kimse engel olamadı

MYNET|DIŞ HABERLER İsmi açıklanmayan genç bir kadın sevgilisinin kendisini aldattığını öğrenince öfkeden deliye döndü. Erkek arkadaşını aracın içinde başka bir kadınla yakalayınca adeta sinir krizi geçiren kadın intikamını yaratıcı bir yolla aldı. Elindeki sprey boyayla sevgilisinin lüks marka otomobilinin üzerine küfürler yazan kadını çevredekiler de sakinleştiremedi.

Mirror Media web sitesinde yer alan habere göre, aracın kiralık ve araçta yaklaşık 10.000 yuan (yaklaşık 48 bin TL) hasar olduğu belirtildi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü o görüntüleri yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Benim içim acıdı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Çok fazla dizi mi izledin?" yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Sonunda sadece kiralık bir arabaydı" yorumunda bulundu.