Dört yıldır esir tutulduğu ahırdan kaçmayı başardı! İşkence alanı yapmış: Her gün tecavüze uğrayıp zorla doğum yaptı

MYNET|DIŞ HABERLER Malgorzata olarak adlandırılan mağdur, 2019 yılında bir arkadaşlık sitesinde Mateusz ile tanıştığında 20'li yaşlarındaydı. Onunla ilk kez tanışmak için Polonya'nın Glogow yakınlarındaki Gaiki köyüne gitti. Mateusz onu daha önce hayvanlara ev sahipliği yapmak için kullanılan ve komşularından sadece dört metre uzakta olan kullanılmayan bir ahırda esir aldı. Mahkeme kayıtlarında sadece Mateusz J. olarak adı geçen şüphelinin, kurbanını defalarca tecavüz edip dövdüğü ve kurbanın sonunda hamile kaldığı iddia ediliyor.

GÜNEŞ IŞIĞINA ERİŞİMİ YOKTU

Ahırda elektrik, akan su veya ısıtma yoktu ve pencere tuğlayla kapatıldığı için tuvalete veya güneş ışığına erişimi yoktu. Dört yıllık esareti sırasında defalarca hastaneye kaldırıldığı bildirilen Malgorzata bunlardan birinde doğum yaptığı ve çocuğunu zorla evlatlık verdiği de iddia edildi.

Yerel haber sitesi MyGlogow'a açıklama yapan Malgorzata, "Doğum yaparken doktorlara gerçeği söyleyemedim, korktum ve o da şikayet edersem daha da kötüleşeceğini söyleyerek beni tehdit etti. Hastaneye götürdüğünde nerede yaşadığımızı görmeyeyim diye gözlerimi kapattı. Aynı şey beni gece yıkanmak için dışarı çıkardığında da geçerliydi. Bazen sadece üzerime hortumla su sıkardı ama itaatkar olursam ılık su alırdım." dedi.