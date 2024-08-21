TikTok'ta korkunç canlı yayın! Su dolu varilin içine giren yabancı fenomen sıkışıp hayatını kaybetti... O anlar anbean kameraya yansıdı

TikTok'ta canlı yayın açan bir kişi saniye saniye ölüm anlarını kaydettiğinden habersizdi. Su dolu bir varilin içine ayakları yukarıda kalacak şekilde giren sosyal medya fenomeni sıkışıp boğuldu. Canlı yayın sırasında varilden çıkamayarak ölüm anlarını paylaşan fenomene yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Bu platformun acilen kapatılması lazım" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten izlediğim en kötü şeydi" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Para için yaptıklarına inanamıyorum" yorumunda bulundu.