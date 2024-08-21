2582 yılından geldiğini söyledi! Zaman yolcusunun paylaşımı sosyal medyada gündem yarattı... "Haftalar içinde temas kurulacak"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'thetimetraveller2582' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi kendisini gelecekten gelen gerçek zaman yolcusu olarak tanımlıyor. Yakın gelecekte gerçekleşmesi beklenen olaylar hakkında uyarılar yayınlayan sözde zaman yolcusunun TikTok hesabında 131 bin takipçisi bulunuyor. Megalodonların keşfi ve doğal afetler hakkında uyarılar yayınlayan sözde zaman yolcusu, insanların başka gezegenlerle iletişime geçeceği kesin tarihi paylaştı.

Sosyal medya paylaşımını gerçekliğinden şüphe duyan herkese gönderdiğini dile getiren sözde zaman yolcusu, "Evet, ben gerçek bir zaman yolcusuyum. Bu videoyu gerçekliğimden şüphe duyan herkese gönderiyorum. Bu yaklaşan tarihleri hatırlayın.Bu video tüm şüphelerinizi giderecektir. Çok geç olmadan size yardımcı olmak için buradayım. 27 Ağustos 2024: Bir mağarada gizemli bir kapı keşfedilir. Kapalıdır ancak açılacaktır. Yeni bir yaşam formunun keşfedildiği alternatif bir evrene açılacaktır, bir kısmı Dünya'ya geri getirilecektir. 24 Eylül 2024: NASA Dünya'ya benzeyen yeni bir gezegen keşfeder. Üzerine bir robot gönderirler ve yaşam keşfederler. Gezegen çoğunlukla yeşil olacak ve ormanla kaplı olacak. Orth ismiyle anılacak." ifadelerini kullandı.