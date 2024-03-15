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    4. Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var" dedi... Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var" dedi... Sosyal medyada yer yerinden oynadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    15.03.2024 10:29
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    ABD'li Twitch yayıncısı Meow Dalyn, köpek gibi yaşamayı tercih ettiğini çünkü bunun kendisini daha insani hissetmesini sağladığını söyleyerek bir anda sosyal medyanın gündemine yerleşti. Dışarı tuvaletini yaptığını ve kişisel bakımı için bakıcıları olduğunu dile getiren Dalyn'in itirafları çok konuşuldu.

    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Twitch yayıncısı Meow Dalyn Avustralya radyo yayını The Kyle & Jackie O Show'a konuk oldu. Fenomen isim yaptığı açıklamalarla başta programın sunucuları olmak üzere herkesi şaşkına çevirdi. Fenomen isim katıldığı programda kendisini tanıtırken, "Benim adım bir kedi gibi Miyav ama ben bir köpeğim" ifadelerini kullandı.

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    KÖPEK OLARAK YAŞIYOR

    Kendisini "köpek kız" ve "e-köpek yavrusu" olarak tanımlayan Dalyn, sahte köpek kulakları ve tasma takarak hayatını bir köpek gibi sürdürüyor. Sosyal medyada köpek hayatını gösteren paylaşımlar yapan Dalyn, kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

    Her akşam uyuduğu köpek kefesini gösteren Dalyn, "Orada pastel battaniyelerim ve pastel yastıklarım var. Kapalı bir alanda olmak bana dünyadan güvende hissettiriyor mu, yoksa dünya benden güvendeymiş gibi mi hissettiriyor bilmiyorum ama kesinlikle rahatlık veriyor" ifadelerini kullandı.

    15.000'den fazla Twitch izleyicisini düzenli olarak köpek hayatının alışkanlarını paylaşan Dalyn, "Oyunla gelen mucize ve etrafınızdaki hayattan büyülenmeniz çok güzel bir şey. Yetişkin olduğumda bunu durdurmak zorunda kaldığımdan emin değilim. Kendi paramı kazandığımda ve kendi kiramı ödediğimde, istediğim her şeyi daha fazla yapabileceğimi düşündüm ve bir köpek olmak istedim" diye konuştu.

    Fenomen isim köpek hayatının en eğlenceli kısımlarını ise, "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var. İyi davranışlarımdan dolayı köpek bisküvileriyle ödüllendiriliyorum" diyerek özetledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya köpek
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