Kendisini köpek olarak tanımlıyor! "Dışarıda tuvaletimi yapıyorum, bakıcılarım var" dedi... Sosyal medyada yer yerinden oynadı

15.000'den fazla Twitch izleyicisini düzenli olarak köpek hayatının alışkanlarını paylaşan Dalyn, "Oyunla gelen mucize ve etrafınızdaki hayattan büyülenmeniz çok güzel bir şey. Yetişkin olduğumda bunu durdurmak zorunda kaldığımdan emin değilim. Kendi paramı kazandığımda ve kendi kiramı ödediğimde, istediğim her şeyi daha fazla yapabileceğimi düşündüm ve bir köpek olmak istedim" diye konuştu.