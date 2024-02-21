Yetişkin yıldız Adriana Chechik'ten çok konuşulacak itiraf! "Bahçemde çıplak gezemeyeceğim için evimi satmaya karar verdim"

2022 yılında yaşadığı talihsiz olayın sonrasında köprücük kemiği kırılan ve şimdilerde iyileşme sürecinde olan Adriana Chechik, komşularının meraklı gözlerinden dolayı artık bahçesinde rahat bir şekilde hareket edemediğini söyleyerek taşınmaya karar verdiğini dile getirdi.

Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında fenomen isim, "Siz evimin arkasında gerçekleşen inşaatı görmelisiniz, çok berbat. Bu devasa binaların arka bahçeme baktığına inanamıyorum. Arka bahçemde asla çıplak olamam. Evimi satıp taşınmam gerekiyor" notunu ekledi.







