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    4. Yetişkin yıldız Adriana Chechik'ten çok konuşulacak itiraf! "Bahçemde çıplak gezemeyeceğim için evimi satmaya karar verdim"

    Yetişkin yıldız Adriana Chechik'ten çok konuşulacak itiraf! "Bahçemde çıplak gezemeyeceğim için evimi satmaya karar verdim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 13:45 | Son Güncelleme:
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    Yetişkin yıldız Adriana Chechik, evini satıp taşınması gerektiğini çünkü bahçesinde artık çıplak olamayacağını söyleyince sosyal medyanın gündemine yerleşti. Fenomen isim bahçesinde rahat bir şekilde hareket edemediğini çünkü komşularının onu sürekli olarak izlediğini ifade etti. Ünlü isim dert yandığı konu sosyal medya kullanıcılarına, "Ne dertler var ama" dedirtti.

    2022 yılında yaşadığı talihsiz olayın sonrasında köprücük kemiği kırılan ve şimdilerde iyileşme sürecinde olan Adriana Chechik, komşularının meraklı gözlerinden dolayı artık bahçesinde rahat bir şekilde hareket edemediğini söyleyerek taşınmaya karar verdiğini dile getirdi.

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    Sosyal medya hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında fenomen isim, "Siz evimin arkasında gerçekleşen inşaatı görmelisiniz, çok berbat. Bu devasa binaların arka bahçeme baktığına inanamıyorum. Arka bahçemde asla çıplak olamam. Evimi satıp taşınmam gerekiyor" notunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    adriana chechik
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