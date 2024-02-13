Sonunda bu da oldu! Gözyaşlarıyla vefat eden aile üyesinin videosunu çekerek paylaştı.... Sosyal medyadan tepki yağdı

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma bir anlam veremediklerini ifade ederek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Allah rahmet eylesin de bunu sosyal medyadan paylaşmak nedir?" yorumunu yaptı.