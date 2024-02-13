Sonunda bu da oldu! Gözyaşlarıyla vefat eden aile üyesinin videosunu çekerek paylaştı.... Sosyal medyadan tepki yağdı

TikTok'ta vefat eden akrabasının ölüm anlarını sosyal medyadan duygusal bir müzik ekleyerek paylaşan kullanıcı eleştiri oklarının hedefi haline geldi. Ölüm anlarını gözyaşları içinde kameraya çeken genç kadın gönderisine ise, "Aşk acısı da neymiş? Sizin hiç canınızdan çok sevdiğiniz insan gözünüzün önünde öldü mü?" notunu ekledi.
SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI
Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü duruma bir anlam veremediklerini ifade ederek tepki gösterdi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Allah rahmet eylesin de bunu sosyal medyadan paylaşmak nedir?" yorumunu yaptı.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Yakında gasilhaneden çekerler?" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı, "Bari son nefesinde rahat bıraksaydın" yorumunda bulundu.