Sevgilisinin metrodaki evlenme teklifini beğenmedi! 'Burada mı ediyorsun?' diyerek reddetti... Görenler şaştı kaldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir evlilik teklifine ait görüntüler kullanıcılar arasında popüler oldu. Görüntülerde Bursa'da seyir halindeki bir metroda sevgilisine evlilik teklifi eden adam hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaştı.

Diğer metro yolcularının gözü önünde yere diz çöken adam sevgilisine evlilik teklifi etti. O anlarda diğer yolcular çifti alkışlarken genç kadın ise büyük bir hayal kırıklığına uğradı.

Sevgilisinin evlilik teklifi şeklini beğenmeyen genç kadın ise, "Bana güzel giyin diyorsun. Burada mı teklifini ediyorsun?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederek tepki gösterdi. Diğer bir bölümü ise genç kızın tepkisini yanlış bulduklarını ifade etti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Hayatımda gördüğüm en kötü oyunculuk" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Şaka değilse kendini kaç kurtar" yorumunu ekledi.







