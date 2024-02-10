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    4. Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız! Dolandırıcıların yeni taktiği: Yapay zeka ile kadınları soyuyorlar

    Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız! Dolandırıcıların yeni taktiği: Yapay zeka ile kadınları soyuyorlar

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    10.02.2024 13:08 | Son Güncelleme:
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    Dolandırıcıların yapay zeka ve depp fake yöntemlerini kullanarak kadınları kandırdığı yeni bit yöntem ortaya çıktı. Kadınların bikinili görüntülerini tamamen çıplakmış gibi görünen pornografik bir içeriğe çeviren dolandırıcılar kadınlara şantaj yaparak para topluyor. The Sun'ın haberinde yer alan dolandırıcılık yöntemi için yetkililer kadınları uyardı.

    İngiltere'nin en çok okunan gazetelerinden biri olan The Sun, yeni sanal dolandırıcılık yöntemi olarak kadınların bikinili olarak paylaştıkları görüntüleri tamamen çıplak gibi görünmelerine neden olacak şekilde yeniden düzenlendiğini ortaya çıkarttı.

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    Siber dolandırıcılık konusunda internette yapay zeka eğitimlerinin verildiğini iddia eden gazete, her 3 İngilizden birinin kandırıldığını söyleyerek yılda yaklaşık 100 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyar 873 milyon 435 bin TL) dolandırıldıklarını söyledi. Birçok kurbanın ise utandığı için polise gitmediği tahmin ediliyor.

    Dolandırıcıların sosyal medya kanalları ve flört uygulaması üzerinden tanıştıkları kişilerin özellikle kendilerine gönderdikleri fotoğrafları çıplak görüntülere çevirdikleri ifade edildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    dolandırıcılık yapay zeka
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