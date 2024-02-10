Gerçeğinden ayırt etmek neredeyse imkansız! Dolandırıcıların yeni taktiği: Yapay zeka ile kadınları soyuyorlar

Siber dolandırıcılık konusunda internette yapay zeka eğitimlerinin verildiğini iddia eden gazete, her 3 İngilizden birinin kandırıldığını söyleyerek yılda yaklaşık 100 milyon sterlin (yaklaşık 3 milyar 873 milyon 435 bin TL) dolandırıldıklarını söyledi. Birçok kurbanın ise utandığı için polise gitmediği tahmin ediliyor.