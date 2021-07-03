Kerem Bürsin: Her yerde soyunuyorum

Son dönemde meslektaşı Hande Erçel ile yaşadığı aşkla gündemde olan oyuncu Kerem Bürsin, İbrahim Selim'in YouTube'da yayınlanan programına konuk oldu. Samimi itiraflarda bulunan Bürsin, merak edilenlerini anlattı.

SAMİMİ İTİRAFLAR

Bürsin, "Çocukluğum hep yurt dışında geçti. Sürekli yeni bir hayat kuruyorduk. Avantajı şuydu; Dünyanın neresinde olursan ol insan kalıbı aynı! Endonezya'yı evim gibi hissediyordum. En uzun kaldığım yer ise İstanbul oldu. Amerika'da 11 sene kaldım" dedi.

"BABAM OYUNCU OLMAMI HİÇ İSTEMEDİ" 24 yaşındaki oyuncu eğitimi hakkında, "Boston'da pazarlama iletişim bölümünü bitirdim. Bir güvence, sigorta gibi düşünün o bölümü bitirmemi. Babam oyuncu olmamı hiç istemedi, annem gizliden destekledi" ifadelerini kullandı. Müziğin kendisinde çok farklı bir yeri olduğunu belirten Bürsin, "Lisedeyken müzik grubum vardı. Hayatım müzikti! Hafta sonları konser veriyorduk." diye konuştu.

"SARHOŞ OLDUĞUMDA SOYUNUYORUM" Sarhoş olduğunda soyunduğunu itiraf eden Bürsin, "Her yerde soyunuyorum. İlk pantolon ile başlıyorum. Tişört üzerimde, çoraplar, pantolon yok falan. O yüzden çok içmiyorum. En son 2,5-3 yıl önce sarhoş olmuştum" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncu, "Takıntın var mı?" sorusuna "Önce duşta şampuan kullanmam lazım. Yoksa kötü bir gün olacağına inanırım. Önce şampuan, sabun, krem ve sonra yine çabucak sabun... Parfüm sıkarken de önce elime 3 fıs, sonra boynuma sürdükten sonra bir x yapmak zorundayım" şeklinde cevap verdi.