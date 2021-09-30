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Kerem Bürsin’in annesiyle verdiği poz sosyal medyada gündem oldu

30.09.2021 15:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sen Çal Kapımı dizisi final yaptıktan sonra ekrana kısa bir ara vereceğini söyleyen Kerem Bürsin’in annesi Çiğdem Bürsin ile verdiği poz sosyal medyada gündem oldu.

Son olarak başrolünü aynı zamanda sevgilisi olan Hande Erçel’le paylaştığı Sen Çal Kapımı dizisinde boy gösteren Kerem Bürsin, ekrana kısa bir ara vereceğini söylemişti.

SEN ÇAL KAPIMI BAŞARISI

Sen Çal Kapımı, Fox TV’nin bugüne kadar yayınlandığı en başarılı dizilerden biri oldu. Yaklaşık iki hafta önce 52. bölümüyle ekrana veda eden Sen Çal Kapımı, final bölümü süresince hakkında atılan 9 milyon tweet’le dünya rekoru kırdı. Öyle ki tüm zamanların en başarılı dizilerinden Game of Thrones”un 7.8 milyonluk dünya tweet rekorunu kıran Sen Çal Kapımı, dünya ve 38 ülke gündeminde yer almayı başardı ve hala konuşulmaya devam ediliyor.

YENİ PROJE ÖNCESİ TATİL

Şu an hem Kerem Bürsin hem de Hande Erçel tatilde. Erçel dil eğitimi için yurt dışına gidecek, Bürsin de yeni projeleri için yakında yine ekran karşısına geçecek.

KEREM BÜRSİN ANNESİYLE POZ VERDİ

Kerem Bürsin’in tatili devam ederken annesi Kerem Bürsin ile birlikte çekilen fotoğrafı sosyal medyanın gündemine geldi.

kerem-bursin-ve-annesi

Bir yemekte çekilen fotoğrafta Kerem Bürsin annesi Çiğdem Bürsin’le birlikte görülüyor. Kerem Bürsin hayranları, oyuncunun annesine benzediği yönünde yorumlar yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
Sen Çal Kapımı dizisi Kerem Bürsin
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