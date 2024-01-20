Kim Kardashian iddialı elbisesiyle adından söz ettirdi! Paylaşıma adeta yorum yağdı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etmişti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağmıştı.



