Kim Kardashian iddialı elbisesiyle adından söz ettirdi! Paylaşıma adeta yorum yağdı

Reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir markanın da sahibi olan Kim kardashian malikaneyi andıran lüks evini yılbaşına uygun dekore etmişti. Ancak Kim'in paylaşımına "Görgüsüz", "Zenginliğin mide bulandırıcı görüntüsü" eleştirileri yağmıştı.
SKIMS'in 43 yaşındaki kurucusu Kim Kardiashan son paylaşımıyla da adından söz ettirdi. 364 milyon takipçisi bulunan ünlü isim Instagram hesabından iddialı bir paylaşım yaptı. Paylaşımı kısa sürede gündem oldu.
Kim Kardiashan iddialı elbisesini "Mor hükümdarlık" notuyla paylaştı. Paylaşıma beğeni ve yorum yağdı.
"Çok muhteşem elbiseye bayıldım", "Ateşli", "Elbisesi çok güzel", "Muhteşem", Mor sana çok yakışıyor" gibi yorumlar yapıldı.
21 Ekim 1980 tarihinde doğan Kim Kardashian’ın gerçek adı Kimberly Noel Kardashian’dır. Los Angeles’ta doğan Kardashian baba tarafından Ermeni, anne tarafından Hollanda ve İskoç asıllıdır.
Sosyal hayatında yarattığı sansasyonlarla magazin figürü haline gelen Kardashian, E kanalında yayınlanan Keeping Up with the Kardashians ve Kourtney and Kim Take New York adlı reality showlar ile bilinir.