Kim Kardashian kız kardeşi Kendall Jenner ile sırt sırta poz verdi! Sosayl medyayı salladı

Kim kardashian, reality show yıldızı ve sosyal medya fenomeni olmasının yanı sıra milyar dolarlık bir Skims markanın da sahibi...
Sosyal medya fenomeni ve iş insanı Kim Kardashian yaptığı cesur paylaşımlar ve özel hayatıyla sık sık gündem oluyor.
Sosyal medyanın en konuşulan ailesi olan Kardashian ailesinin her paylaşımı ve her açıklaması uzun süre gündemde kalıyor.
Kim'in son olarak Instagram hesabından kız kardeşi Kendall Jenner ile sırt sırta verdiği pozunu paylaştı.
Kim Kardashian Kendall ile olan bu pozunu paylaşarak "Hep arkandayım" notunu düşmeyi ihmal etmedi.
Öyle ki son zamanlarda abla kardeş ikiz gibi takılıyorlar, sık sık birlikte görüntü veriyorlar.