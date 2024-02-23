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    4. Kiraladıkları günlük ev savaş alanına döndü! 'Ödeme anlaşmazlığı' bir türlü çözülemedi...Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Kiraladıkları günlük ev savaş alanına döndü! 'Ödeme anlaşmazlığı' bir türlü çözülemedi...Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 09:50 | Son Güncelleme:
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    Bir grup İngiliz turist Tayland'ın Phuket şehrinde bir villa kiralayarak eğlenmek istedi. Kadın ve trans bireylerden oluşan bir grup eskortu çağıran İngiliz turistler için gece kabusa döndü. İki grup arasında ödeme konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kavga başladı. Sokağa taşan kavgada bir turist karnından bıçaklanarak yaralandı. Komşuların ve seks işçilerinin ihbarda bulunmasıyla olay yerine çok sayıda polis de geldi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Tayland'ın güneyindeki turistik Phuket kentinde İngiliz turistler kiraladıkları günlük eve 2 kadın ve 5 trans bireyden oluşan bir grup eskort çağırdı. Ancak eğlencenin ortasında iki grup arasında ücret konusunda anlaşmazlık çıktı. Evi savaşa alanına çeviren kavga sokağa da taştı ve çok sayıda kişi hastanelik oldu. Olay yerine polis ekiplerinin gelmesi üzerine anlaşmazlık ancak son bulabildi.

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    KOMŞULAR POLİSE HABER VERDİ

    Eve gelen kadınlardan birkaçı ve çevredeki komşular polise haber vermeden önce kavgaya ait görüntüler güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki grup bahçe duvarının üzerinden birbirlerine bardak ve bahçe saksıları fırlatırken çıplak seks işçilerinin yola doğru koştuğu görülüyor.

    Görüntüleri kaydeden bir komşunun o anlarda büyük bir korkuyla "Orada neler oluyor? Resmen birbirlerini öldürecekler dediği duyuldu.

    23 yaşındaki İngiliz, bir seks işçisinin kendisini bıçakladığı iddiasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede ifadesine başvurulan yaralı turist, "Üçüncü Dünya Savaşı gibiydi. Her şey etrafa saçılmıştı. Kendi güvenliğim için kask almak istedim. Herkes birbirine vuruyordu ve her yer kan içindeydi" dedi.

    Polis ekipleri olay yerinde geldiğinde duruma ilişkin soruşturma başlatıldı. Memurlar, popüler tatil adasının Kata semtindeki onlarca yaralanmaya neden olan kavganın ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığını doğruladı. Polis memuru Surasak Sudmuang olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamasında, "Sabah 4'te bir olay olduğuna dair bir ihbar aldı. Vardığımızda yabancı turistlerin villalarına gelmeleri için eskortlarla iletişime geçtiğini ve her birine 4.000 baht ödemeyi kabul ettiklerini öğrendik. Bundan sonra tartışma çıktı ve tartışma başladı. Turistlere kiralayan mülk sahibiyle de görüşüyoruz" dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tayland kavga phuket
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