Kiraladıkları günlük ev savaş alanına döndü! 'Ödeme anlaşmazlığı' bir türlü çözülemedi...Çılgın partinin sonu hastanede bitti

Polis ekipleri olay yerinde geldiğinde duruma ilişkin soruşturma başlatıldı. Memurlar, popüler tatil adasının Kata semtindeki onlarca yaralanmaya neden olan kavganın ücret anlaşmazlığı yüzünden çıktığını doğruladı. Polis memuru Surasak Sudmuang olaya ilişkin olarak basına yaptığı açıklamasında, "Sabah 4'te bir olay olduğuna dair bir ihbar aldı. Vardığımızda yabancı turistlerin villalarına gelmeleri için eskortlarla iletişime geçtiğini ve her birine 4.000 baht ödemeyi kabul ettiklerini öğrendik. Bundan sonra tartışma çıktı ve tartışma başladı. Turistlere kiralayan mülk sahibiyle de görüşüyoruz" dedi.