Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı... O anlara sosyal medyadan yorum yağdı

Sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekti. Arkadaşlarının korkutmak için koridorda beklediği genç kadın, "Arkadaşlarımın gece 3'te pusuya yatıp yanlışlıkla beni bayıltmaları" notuyla o anları paylaştı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise o anları eğlenceli bulduğunu söyledi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bana yapsalar artık arkadaşım olmazlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle şaka mı olur?" yorumunu yaptı.