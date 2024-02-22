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    4. Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı... O anlara sosyal medyadan yorum yağdı

    Arkadaşları şaka yapmak için dakikalarca bekledi! O kadar çok korktu ki bayıldı... O anlara sosyal medyadan yorum yağdı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 14:54 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir şaka videosu adeta 1 Nisan havasını erkenden getirdi. Arkadaşlarının şakalamak istediği genç kız korkudan bayılınca o anlar sosyal medyada gündem yarattı. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı ise görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti.

    Sosyal medyadan paylaşılan eğlenceli bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekti. Arkadaşlarının korkutmak için koridorda beklediği genç kadın, "Arkadaşlarımın gece 3'te pusuya yatıp yanlışlıkla beni bayıltmaları" notuyla o anları paylaştı. O anlar sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.

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    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı görüntülerin kurgu olduğunu iddia ederken diğer bir kısmı ise o anları eğlenceli bulduğunu söyledi.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bana yapsalar artık arkadaşım olmazlar" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle şaka mı olur?" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya şaka
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