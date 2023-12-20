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    4. Takılarını göstermek isteyen Mia Khalifa limit tanımadı! Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

    Takılarını göstermek isteyen Mia Khalifa limit tanımadı! Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

    20.12.2023 10:36 | Son Güncelleme:
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    Eski yetişikn film yıldızı Mia Khalifa kendi isteğiyle sektörden emekliye ayrılmasına rağmen dünya geneline yayılan hayran kitlesi sayesinde popülerliğini koruyor. Her attığı adımı olay olan Khalifa vücut aksesuarlarını göstermek için cesur bir poza imza attı. Fenomen ismin pozu kısa sürede sosyal medyanın ilgisini topladı.

    Takılarını göstermek isteyen Mia Khalifa limit tanımadı! Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Mia Khalifa, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı son pozuyla da adından söz ettirdi. Cesur paylaşımların kadını Khalifa bu kez kollarını yukarı doğru kaldırarak göğüs altı dekoltesi verirken belindeki aksesuarı göstermek için ise kot pantolonunu aşağıya indirdi. Khalifa'nın paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    mia khalifa

    Sosyal medyanın fenomen ismi gönderisine, "Bodur kalça zincir altları benim favorim" notunu ekledi. Sevilen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.

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    Mia Khalifa
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