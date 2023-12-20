Takılarını göstermek isteyen Mia Khalifa limit tanımadı! Göğüs altı dekoltesi yetmeyince bir de pantolonunu çıkarttı

Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde dikkatleri üzerine çeken Mia Khalifa, aktif bir şekilde kullandığı Instagram hesabından yaptığı son pozuyla da adından söz ettirdi. Cesur paylaşımların kadını Khalifa bu kez kollarını yukarı doğru kaldırarak göğüs altı dekoltesi verirken belindeki aksesuarı göstermek için ise kot pantolonunu aşağıya indirdi. Khalifa'nın paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

Sosyal medyanın fenomen ismi gönderisine, "Bodur kalça zincir altları benim favorim" notunu ekledi. Sevilen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplarken güzelliğini öven yorumlar da peşi sıra geldi.