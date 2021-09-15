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  4. Kısmetse Olur'un Ceyda'sı bir deri bir kemik kaldı! Son hali inanılmaz

Kısmetse Olur'un Ceyda'sı bir deri bir kemik kaldı! Son hali inanılmaz

15.09.2021 11:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir döneme damga vuran Kısmetse Olur yarışmasında yer alan Ceyda Kırıcı, son haliyle şaşkına çevirdi. Şimdilerde sosyal medya fenomeni olan eski yarışmacı, verdiği kilolarla dikkat çekti.

Bir dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur yarışmasındaki duygusal tavırlarıyla dikkat çeken Ceyda Kırıcı, değişimiyle sevenlerini şaşırttı. Yarışmadan sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Ceyda Kırıcı'nın son hali büyük beğeni topladı.

İŞTE CEYDA KIRICI'NIN SON HALİ:

2019 yılında sevgilisi Mustafa Tuncay ile dünyevine giren Ceyda Kırıcı, geçtiğimiz günlerde annelik heyecanı yaşadığını duyurmuştu.
Yarışmadan sonra verdiği kilolarla dikkat çeken Kırıcı, güzelliğine güzellik kattı.
Instagram'da 600 bini aşkın takipçisi bulunan 26 yaşındaki fenomen, çeşitli markalarla iş birliği yapıyor.
Aslen İzmirli olan Ceyda Kırıcı'nın geniş kitlelerce tanınması, Bu Tarz Benim yarışmasıyla olmuştu.
Sonrasında Kısmetse Olur yarışmasına katılan Kırıcı, yarışmacılardan Adnan Kızıltaş ile evlilik yolunda ilerliyordu ancak ani bir ayrılık yaşandı.
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