Kısmetse Olur'un Ceyda'sı bir deri bir kemik kaldı! Son hali inanılmaz

Bir dönem izlenme rekorları kıran Kısmetse Olur yarışmasındaki duygusal tavırlarıyla dikkat çeken Ceyda Kırıcı, değişimiyle sevenlerini şaşırttı. Yarışmadan sonra verdiği kilolarla bambaşka birine dönüşen Ceyda Kırıcı'nın son hali büyük beğeni topladı.

Aslen İzmirli olan Ceyda Kırıcı'nın geniş kitlelerce tanınması, Bu Tarz Benim yarışmasıyla olmuştu.

Sonrasında Kısmetse Olur yarışmasına katılan Kırıcı, yarışmacılardan Adnan Kızıltaş ile evlilik yolunda ilerliyordu ancak ani bir ayrılık yaşandı.