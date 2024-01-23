Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncellenmesinden önce 'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un kehaneti gündem oldu... "Daha karanlık bir gelecek"

Geçtiğimiz yıllarda koronavirüsü, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını ve İnigltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü de dahil olmak üzere pek çok olayı önceden öngörmesiyle dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 2024 yılı için yaptığı kehanetleriyle gündeme gelen Salome, Kıyamet Günü Saati'nin bir kez daha ileri gideceğini düşündüğünü söyleyerek önümüzdeki yıllar için karamsar bir tablo çizdi.