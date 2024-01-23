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    4. Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncellenmesinden önce 'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un kehaneti gündem oldu... "Daha karanlık bir gelecek"

    Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) güncellenmesinden önce 'Yaşayan Nostradamus' Athos Salome'un kehaneti gündem oldu... "Daha karanlık bir gelecek"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.01.2024 08:16 | Son Güncelleme:
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    Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock), 75 yılı aşkın bir süredir sembolik olarak insanlığın kendi kendini yok etme süresini belirliyor. Brezilyalı kahin Athos Salome, yeniden güncellenecek olan Kıyamet Günü Saati için nükleer kriz tahmininde bulunurken insalığı daha karanlık bir gelecek konusunda uyardı.

    Geçtiğimiz yıllarda koronavirüsü, Elon Musk'ın Twitter'ı satın alacağını ve İnigltere Kraliçesi Elizabeth'in ölümü de dahil olmak üzere pek çok olayı önceden öngörmesiyle dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip oldu. 2024 yılı için yaptığı kehanetleriyle gündeme gelen Salome, Kıyamet Günü Saati'nin bir kez daha ileri gideceğini düşündüğünü söyleyerek önümüzdeki yıllar için karamsar bir tablo çizdi.

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    "80-85 SANİYELERE DÜŞEBİLİR"

    Kıyamet Günü Saati (Doomsday Clock) her yıl, nükleer savaş tehdidi, iklim krizi ve insanlığı tehdit eden durumlar göz önüne alınarak her yıl güncelleniyor. 2023 yılında bu süre 90 saniyeye kadar indirilmişti. 2023 yılındaki güncellemede Rusya-Ukrayna savaşının, biyolojik tehditlerin, nükleer silahların yayılmasının, devam eden iklim krizinin, devlet destekli dezenformasyon kampanyalarının ve yıkıcı teknolojilerin dikkate alındığı belirtilmişti.

    Saatin güncellenmesinden önce tahminlerde bulunan Brezilyalı ünlü kahin Salome, İsrail-Filistin çatışması, Rusya-Ukrayna savaşı, Kuzey Kore'nin nükleer denemeleri gibi durumların daha kasvetli bir geleceğe işaret ettiğini söyledi. Athos, saatin gece yarısından 80 ila 85 saniye öncesine ayarlanacağını tahmin ederek, "80-85 saniyelere düşebilir" dedi.

    Bulletin of Atomic Sciencists adlı kurum 1945 yılında Albert Einstein, J. Robert Oppenheimer ve ilk nükleer silahları üreten Manhattan Projesi'nde çalışan diğer bilim insanları tarafından kuruldu. 1947'de felakete karşı küresel savunmasızlığı simgeleyen Kıyamet Günü Saati fikri hayata geçirildi.

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    Anahtar Kelimeler:
    Kıyamet Günü Saati kehanet
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