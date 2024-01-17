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    4. Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa havalimanında zor anlar yaşadı! İsrail destekçisi yanına gelerek slogan attı... O anları anbean kaydetti

    Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa havalimanında zor anlar yaşadı! İsrail destekçisi yanına gelerek slogan attı... O anları anbean kaydetti

    17.01.2024 07:47 | Son Güncelleme:
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    Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa sektörden kendi isteğiyle emekli olduğunu açıklamasından sonra sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak hayranlarıyla iletişimine devam etti. Fenomen isim son olarak 27 milyon takipçisiyle havalimanında yaşadığı ilginç anları paylaştı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mia Khalifa, Filistin ve İsrail savaşının başlamasından sonra açık bir şekilde Filistin'i desteklediğini dile getirmişti. Filistin halkının özgürlükleri için mücadele ettiğini söyleyen Khalifa, havalimanında İsrail'i destekleyen bir anne ve oğlunun hareketiyle şaşkına döndü.

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    Mia Khalifa'nın yanına gelerek boynundaki kolyeyi gösteren kadın daha sonrasında ise İsrail lehine sloganlar atmaya başladı. Khalifa'nın o anları kaydetmesine aldırış etmeyen kadın, 'İsrail halkı yaşıyor' anlamına gelen sloganı bağırarak söyledi.
    Fenomen isim kendisine gösterilen siyasi tepkinin sonrasında genç kadının yanından hızla uzaklaşırken, "Zavallı çocuk annesinden çok utanıyor" ifadelerini kullandı.
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    sosyal medya Filistin İsrail Mia Khalifa
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