Eski yetişkin film yıldızı Mia Khalifa havalimanında zor anlar yaşadı! İsrail destekçisi yanına gelerek slogan attı... O anları anbean kaydetti

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanan Mia Khalifa, Filistin ve İsrail savaşının başlamasından sonra açık bir şekilde Filistin'i desteklediğini dile getirmişti. Filistin halkının özgürlükleri için mücadele ettiğini söyleyen Khalifa, havalimanında İsrail'i destekleyen bir anne ve oğlunun hareketiyle şaşkına döndü.