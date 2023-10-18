Bir Simpsons kehaneti daha gündem yarattı! Sosyal medya bunu konuşuyor... 10 yıl öncesinde 'tahtakurusu' sorununu bildiği iddia edildi

Bu yıl 36. yaşını kutlayan çizgi film dizisi The Simpsons, tüm dünyada ikonik bir hale gelmeye başladı. Dizi Donald Trump'ın şok edici başkanlığından 11 Eylül trajedisine ve Finli ekonomist Bengt R Holmstrom'un altı yıl sonra Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanacağına kadar pek çok durumu doğru bir şekilde tahmin ettiği iddia edilmişti. Hatta dizinin Richard Branson'ın uzaya gideceğini, Japonya Başbakanı'nın güvenli olduğunu kanıtlamak için radyoaktif atık su içeren bir bölgeden yakalanan bir balığı yemesini, Titanik'i ziyaret eden Titan denizaltının kaybolmasını öngördüğü iddia edilmişti. Şimdilerde ise yakın geleceğe yönelik tahminleriyle kehanet avcısı haline gelen dizinin bir bölümünde Amerika ve Avrupa'da etkili olan tahtakurusu sorununun öngörüldüğü iddia edildi.

10 YIL ÖNCEKİ BÖLÜMÜ PAYLAŞTILAR

Bir kez daha insanlar ufuk açıcı animasyon serisinin haber değeri taşıyan tahtakurusu krizini öngördüğünü düşünüyor. Altı bacaklı yaratıklar Fransa, İngiltere ve ABD'yi ele geçirmeye devam ederken dizinin hayranları aslında yıllar önce önceden uyarıldıklarına inanıyor.

TikTok'tan 'Curiousususer3' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişini Simpsons'ın 24. sezonundaki "Ucuz Kürsü Romanı (Pulpit Friction)" isimli 18. bölümü paylaşarak, "Fransa böcek salgınıyla mücadele ederken Paris'teki tüm kamusal alanlarda tahtakuruların gezindiği görüldü" notunu ekledi.

Simpsons, açılış sahnesinde yeni bir kanepe alıyor. Kanepenin tahtakurularıyla kaplı olduğu görülüyor ve Springfield'ın tamamının haşereler tarafından istila edilmesi çok uzun sürmüyor. Bölüm sırasında Rahip Lovejoy'un rütbesi düşer ve yerine Edward Norton tarafından seslendirilen Elijah Hooper adında yeni bir rahip gelir. Bart, kasabaya kurbağa sürüsü salıp onları yiyerek tahtakurularından kurtulmayı başarır.