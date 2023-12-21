Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın yatak pozu çok konuşuldu! Gözünü açar açmaz soluğu sosyal medyada aldı

Sosyal medyaa sıklıkla hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkmayı tercih eden fenomen isim Julia Sandoval yine geleneğini bozmadı ve yataktan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında yatağının içinden tamamen makyajsız bir şekilde poz verdi.

Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayarak gündeme yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval'ın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.