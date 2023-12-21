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    4. Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın yatak pozu çok konuşuldu! Gözünü açar açmaz soluğu sosyal medyada aldı

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın yatak pozu çok konuşuldu! Gözünü açar açmaz soluğu sosyal medyada aldı

    21.12.2023 11:19 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyada yarım milyonu aşkın takipçisi bulunan Julia Sandoval, Instagram hesabının hikaye bölümünden hayranlarıyla günaydınlaştığı bir anını paylaştı. Gözünü açar açmaz soluğu sosyal medyada alan fenomen ismin pijama seçimi de çok konuşuldu.

    Sosyal medya fenomeni Julia Sandoval'ın yatak pozu çok konuşuldu! Gözünü açar açmaz soluğu sosyal medyada aldı

    Sosyal medyaa sıklıkla hayranlarının karşısına cesur pozlarıyla çıkmayı tercih eden fenomen isim Julia Sandoval yine geleneğini bozmadı ve yataktan yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Fenomen isim Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımında yatağının içinden tamamen makyajsız bir şekilde poz verdi.

    kakakpk

    Fenomen ismin paylaşımı kısa sürede hayranlarının beğenisini toplayarak gündeme yerleşti. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Sandoval'ın güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

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