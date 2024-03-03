Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu estetik yanıtıyla gündemde! Eski hali olay oldu

Kızılcık Şerbeti'nin Doğa'sı Sıla Türkoğlu son zamanların en hızlı yükseliş sağlayan kadın oyuncularından olmayı başardı. Son dönemde eski halleriyle gündeme gelen oyuncu estetikle değişti.

Estetikli halleri konuşulurken rol arkadaşı Evrim Alasya sosyal medya hesabı üzerinden estetikli oyunculara göndermede bulunmuştu. 'Oynamaktan anlamayan, botokslu 'oyuncu' devri kapandı sanki ha, ne dersin!' ifadelerini kullanan Evrim Alasya, bu söylemiyle gündeme yerleşmişti. Bu sözler üzerine gözler, Evrim Alasya'nın aynı dizide rol aldığı diğer meslektaşlarına çevrildi.

Kızılcık Şerbeti'nde Doğa rolüne hayat veren Sıla Türkoğlu davette kendisine sorulan sorular üzerine konuştu. Dudakları ve çenesine dolgu yaptırdığı ileri sürülen Türkoğlu, “Estetiğim yok. Olsa da kimseyi ilgilendirmez” deyince sosyal medyanın diline düştü.

Sosyal medya kullanıcıları "Ne bu gergin cevaplar", "Ya bari inandırıcı yalan söyle", " Bu ne gerginlik ya", "Neyin havası neyin tribi" yorumlarında bulundu.



