Kocası öldükten sonra 20 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! "Rahmetli kocam tarafından bana gönderilen bir melek"

İkili her 5 haftada bir ortak kız arkadaşlarıyla görüştüklerini söylerken, "Bana göre evlilik, cinsel açıdan ayrıcalıklı olmak değil, birlikte bir hayat inşa etmekle ilgili; biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Her şeyin sağlıklı ve canlı olması gerekiyor ve bu yüzden ortak bir kız arkadaşımız var, ancak ilişkimiz dışında başka insanlarla çıkmaya da açığız. Komşularım beni arayarak Gabriel'i başka bir kadınla randevuda gördüklerini söylediler ve bunu bildiğimi anladıklarında daha da şaşırdılar" ifadelerini kullandı.