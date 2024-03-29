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    4. Kocası öldükten sonra 20 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! "Rahmetli kocam tarafından bana gönderilen bir melek"

    Kocası öldükten sonra 20 yaş küçük sevgilisiyle evlendi! "Rahmetli kocam tarafından bana gönderilen bir melek"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    29.03.2024 11:16
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    49 yaşındaki Lizz Canon eşinin vefatından 4 ay sonra bir paten dersi sırasında tanıştığı 29 yaşındaki Gabriel Castaneda'ya ilk görüşte aşık oldu. Aralarında 20 yıllık yaş farkı bulunan Canon ve Castaneda, evliliklerinin ikinci yılında 43 yaşındaki kız arkadaşları Fatima'yı da dahil ederek çok eşli bir hayata yöneldiler.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde yaşayan 49 yaşındaki Lizz Canon, 20 yıllık eşi Josh'u karaciğer hastalığından kaybetti. 2012 yılının Eylül ayında Josh'a tanının konulduğunu ve eşinin 2021 yılında vefat ettiğini söyleyen Canon, yeni eşinin rahmetli kocası tarafından kendisine gönderilen bir melek olduğunu dile getirdi.

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    Emekli avukat olan Canon, "Josh vefat etmeden önce bana hayatımı dolu dolu yaşamamı istediğini söyledi. Onu kaybetmek, şimdiye kadar yaşadığım hiçbir şeye benzemiyordu, bu yüzden Gabriel'le birdenbire tanışmak beni karmaşık duygulara sürükledi. İlk görüşte ona aşık oldum ve çok kısa sürede evlendik" dedi.

    Çok eşli ilişkilerinde kurallarını belirlediklerini söyleyen Canon'un yeni eşi Gabriel, "Lizz'le tanıştığım ve hayatı özgün bir şekilde yaşadığımız için her gün şükrediyorum; daha iyisi olamaz" diye konuştu.

    Sevgi ve güven merkezli olarak ilişkilerini inşa ettiklerini ifade eden Canon, "Bazı insanlar çok eşliliğe katılmayabilir ama Gabriel ve benim için bu, değerlerimizle ve hayatımızı nasıl yaşamak istediğimizle örtüşüyor. İzin almak için değil, saygımızdan ve güvenli seks uygulamalarına dikkat etmemizden dolayı her şeyi birbirimizle görüştüğümüzden emin oluyoruz.Bir ilişkinin merkezinde sevgi ve güven varsa, çok eşlilik işe yarayacaktır." dedi.

    İkili her 5 haftada bir ortak kız arkadaşlarıyla görüştüklerini söylerken, "Bana göre evlilik, cinsel açıdan ayrıcalıklı olmak değil, birlikte bir hayat inşa etmekle ilgili; biz de tam olarak bunu yapıyoruz. Her şeyin sağlıklı ve canlı olması gerekiyor ve bu yüzden ortak bir kız arkadaşımız var, ancak ilişkimiz dışında başka insanlarla çıkmaya da açığız. Komşularım beni arayarak Gabriel'i başka bir kadınla randevuda gördüklerini söylediler ve bunu bildiğimi anladıklarında daha da şaşırdılar" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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