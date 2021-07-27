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Konya'da kuraklık May Barajı'nda balık ölümlerine neden oldu

27.07.2021 18:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın Akören ilçesinde bulunan May Barajı'nda kuraklık balık ölümlerine neden oldu. Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Doğan, yaptığı açıklamada "Yaptığımız incelemede balık ölümlerinin oksijen yetersizliğine bağlı gerçekleştiğini tespit ettik. Herhangi bir fabrika atığı ya da su kirliliğine rastlanmamıştır" ifadelerini kullandı.

İlçeye bağlı Ahmediye Mahallesi'nde sulama ve taşkın önleme amacıyla 1960 yılında yaptırılan barajda su, kuraklık nedeniyle çekildi. Suların çekilmesiyle oksijen azalmasına bağlı olarak balık ölümleri yaşandı. Barajdaki çok sayıda balığın kıyıya vurduğu görüldü.

Konya Tarım ve Orman Müdürlüğü Su Ürünleri Şube Müdürü Yücel Doğan, AA muhabirine, barajın zeminindeki çatlak nedeniyle su kaçırdığını belirtti.

"YAĞIŞLARIN AZ OLMASI VE SUYUN ERKEN ÇEKİLMESİ"

Atıl vaziyette olan barajdaki suların kuraklığın da etkisiyle bu yıl büyük oranda çekildiğini ve su birikintisindeki balıkların öldüğünü ifade eden Doğan, "Baraj zaten su tutmuyordu. Normal mevsim şartlarında dahi doluluk oranı yüzde sıfır düzeyinde idi. Yaptığımız incelemede balık ölümlerinin oksijen yetersizliğine bağlı gerçekleştiğini tespit ettik. Herhangi bir fabrika atığı ya da su kirliliğine rastlanmamıştır." diye konuştu.
Doğan, barajın daha önce su tutmadığı için DSİ envanterinden de düşürüldüğünü bildirdi.
Ahmediye Mahallesi Muhtarı Hayrettin Altın ise barajın 1960 yılında sel sularını önlenmesi için yapıldığını söyledi.
Sulamada da kullanılan barajda balık üretimi yapılmadığını, mevcut balıkların taşan gölet gibi su kaynaklarından geldiğini dile getiren Altın, "Balık ölümlerinin bu sene fazla olmasının tek sebebi yağışların az olması ve suyun erken çekilmesi. Balık ölümleri önceki senelerde de görülüyordu ancak bu kadar fazla değildi." dedi.
İlçe sakinlerinden Ali Rıza Uzun da her yıl yaşanan balık ölümlerinin bu yıl daha fazla olduğuna işaret ederek, "Eskiden burası balık tuttuğumuz, piknik yaptığımız güzel bir alandı. Devlet burada bütün incelemeleri yaptı, onların yapacağı bir şey yok. İnşallah yağışlar çoğalır da baraj eski günlerine döner." ifadelerini kullandı. (AA)
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Konya
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