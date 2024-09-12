Koronavirüsü yıllar öncesinde bilen kahin Athos Salome 2024 kehanetlerini hatırlattı! 7 kehanet yapmıştı, 4'ü gerçekleşti: Geriye kaldı 3...

2024'te bir asteroitin Dünya'ya çarpacağı yönünde kehanette bulunduğunu ifade eden Salome, "Ne yazık ki, birçok kişi bu tahminden şüphe etti ve alay etti.Bu yılın 28 Temmuz'unda, Instagram hikayelerimde asteroit hakkında bir video daha paylaştım ve NASA'nın Eylül ayında bir duyuru yapacağını ve asteroitin Kasım ayında Dünya ile çarpışma rotasına gireceğini doğrulayacağını tahmin ettim. Tahminlerim tesadüf değil. NASA, Yakın Dünya Nesneleri Gözlem Programı'nın 'Kaos Tanrısı' olarak adlandırılan devasa bir asteroiti izlediğini doğruladı. Pazar günü sadece 620.000 mil öteden yanımızdan geçmesi bekleniyor" diye konuştu.