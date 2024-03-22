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    4. Özel dedektif aldatan bir erkeği ele veren ipuçlarını paylaştı! "Aldatan erkekler her zaman aynı şeyi yapar"

    Özel dedektif aldatan bir erkeği ele veren ipuçlarını paylaştı! "Aldatan erkekler her zaman aynı şeyi yapar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 11:57
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    Özel dedektif Ray Ranno'nun işinin büyük bir bölümünün sadakatsizlik yapan eşleri takip etmek olduğunu söyledi. Özellikle aldatan erkeklerin benzer hareketler yaptığını dile getiren Ranno, aldatan erkekleri ele veren ipuçlarını paylaştı.

    Connecticut Dedektifi Ray Ranno sadakatsizlik yapan eşleri adım adım takip eden bir işe sahip olduğunu söyledi. Özel dedektif erkeklerin neredeyse her zaman sevgililerini almaya gitmeden önce yaptıkları beklenmedik bir şey olduğunu ortaya çıkardı. Podcaste konuk olan Ray, "Bir erkek sevgilisinin yanına gidecekse ve onu arabayla alacaksa temiz bir araba ister. O yüzden öncesinde mutlaka arabasını yıkatmaya gider" dedi.

    "SADECE KANITLARI TOPLUYORUM"

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    Dedektifliğin büyük bir bölümünün sadece kanıt elde etmek üzerine yoğunlaştığını dile getiren Ray, uzaktan fotoğraf ve video çekmek için klasik uzun lensli bir kameranın yanı sıra, içinde yüksek çözünürlüklü bir video kamera bulunan sahte bir kahve fincanı da dahil olmak üzere hedeflerini fark edilmeden filme almak adına birkaç kamuflaj eşyasına sahip.

    Kanıtları topladığını dile getiren Ray, "Sadece kanıtları topluyorum. Olmam gereken bir yere bir kahvehaneye ya da bir süpermarkete gittiğimde, sadece kapağı çıkarırım ve sanki elimde kahveyle dolaşıyormuşum gibi görünür. Bu arada her şeyi videoya kaydederim" dedi.

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