Evlenme teklifi sırasında erkek arkadaşının aldattığını öğrendi! "Daha kötü bir zamanlama görmemiştim"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta yaptığı paylaşımına Tiffany Lyn, erkek arkadaşıyla iki yıldır birlikte olduğunu ve ona çok aşık olduğunu dile getirerek başladı. Ancak ilişkisi boyunca evlilik fikrinin olmadığını belirten Lyn, "Birlikte Orlonda'daki bir eğlence parkına gittik. Orada düzenlenen bir yarışmaya katılmak istedi ve bana onu videoya çekmem için cep telefonunu verdi. Cep telefonuyla onu çekerken ekranda bir anda kısa mesajlar belirlemeye başladı. Mesajların, birlikte olduğumuz süre boyunca onunla da sevgilisi olduğu bir kadından geliyordu. Yetmedi bana evlenme teklifi etti. Daha kötü bir zamanlama görmemiştim" dedi.