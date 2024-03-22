Vücudundaki her bir noktayı ayrı kütletiyor! Sesin nereden geldiğini anlayamayacaksınız... "Mükemmel bir yetenek"

Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kamera karşısına geçen kadın önce omuzlarını ardından belini ve sonrasında kalçasını ayrı ayrı kütletmeye başladı. Her hareketinde vücudunun bir noktasında kütletme sesinin geldiği kadın herkesi şaşkına çevirdi.

Genç kadının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir yetenek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İhtiyacım olan tek şey" yorumunu yaptı.







