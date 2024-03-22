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    4. Vücudundaki her bir noktayı ayrı kütletiyor! Sesin nereden geldiğini anlayamayacaksınız... "Mükemmel bir yetenek"

    Vücudundaki her bir noktayı ayrı kütletiyor! Sesin nereden geldiğini anlayamayacaksınız... "Mükemmel bir yetenek"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.03.2024 07:37
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    Sosyal medyada 'Cracks with Katie' notuyla paylaşılan bir video kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Görüntülerde bir kadın kameranın karşısına geçerek vücudundaki çeşitli noktaları kütletmeye başladı. O anlar yorum yağmuruna tutuldu.

    Sosyal medyadan yapılan bir paylaşım kısa sürede kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Kamera karşısına geçen kadın önce omuzlarını ardından belini ve sonrasında kalçasını ayrı ayrı kütletmeye başladı. Her hareketinde vücudunun bir noktasında kütletme sesinin geldiği kadın herkesi şaşkına çevirdi.

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    Genç kadının paylaşımına binlerce beğeni ve yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir yetenek" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İhtiyacım olan tek şey" yorumunu yaptı.

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