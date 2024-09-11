Birinin değeri 311 bin TL, diğeri ise 22 bin TL... Bu madeni paralar sosyal medyanın gündemine yerleşti: "Sizin cebinizde bile olabilir"

MYNET|DIŞ HABERLER TikTok'ta 'CoinCollectingWizard' kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi, 1922 yılına ait 3 penini gösterirken, "Eski bir İngiliz gümüş sikkesi buldum, ne güzel! Hangi eski gümüş sikkelerin nadir ve değerli olduğunu bilmek ister misiniz? Sizin cebinizde bile olabilir. Bu madeni paranın basımı çok düşük, sadece 1.500 adet ve en iyi durumda inanılmaz bir değeri olan 7.000 sterlin (311 bin TL), şimdiye kadar sadece 15.000 adet üretilmiş olan 1828 Six Pence iyi durumdaysa 500 sterlin (22 bin TL). 1851 Şilini yaklaşık 470.000 madeni para basılmış ve yaklaşık 700 sterlin (yaklaşık 31 bin TL) değerinde" dedi.

Sosyal medya kullanıcısı son olarak ise 1841 Half Crown'dan bahsederken, bunun 42.000 basım ve 5.000 sterlin (222 bin TL) değerinde olduğunu söyledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Sanırım nadir bir param var" yorumunu ekledi. Başka bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Harika video" yorumunda bulundu.