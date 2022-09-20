HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı! Dikkatlerden kaçmadı

Kraliçe Elizabeth'in cenazesinde flaş 'Osmanlı' detayı! Dikkatlerden kaçmadı

20.09.2022 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de 8 Eylül'de hayatını kaybeden Kraliçe 2. Elizabeth görkemli bir törenle son yolculuğuna uğurlandı. Tüm dünyanın canlı yayınlarla davet ettiği törendeki 'Osmanlı' detayı ise dikkatlerden kaçmadı.

İngiltere'de 8 Eylül'de yaşamını yitiren Kraliçe 2. Elizabeth, dün Londra'daki Westminster Kilisesi'nde düzenlenen devlet töreni ile Londra caddelerindeki resmi geçitle son yolculuğuna uğurlandı. Törene, kraliyet ailesi üyelerinin yanı sıra ABD Başkanı Joe Biden dahil birçok devlet ve hükümet başkanı katıldı.

ELIZABETH'İN CENAZESİNDE BURSA İPEĞİNDEN OSMANLI KUMAŞI

Habertürk'te yer alan habere göre; Westminster Kilisesi'nin rahibi David Hoyle'un yönettiği törende, Canterbury Başpiskoposu Justin Welby bir vaaz verdi. Welby'nin kürsüsünü kuşatan Osmanlı kumaşı ise dikkatlerden kaçmadı. Kumaşın 16. yüzyıla ait Bursa ipeği olduğu öğrenildi.

1ü

OSMANLI DÖNEMİNDE BURSA İPEKÇİLİĞİ

Bursa Osmanlı Devletine başkentlik yapmış ve tarih sahnesinde siyasi anlamda öne çıktı. Payitaht unvanı olan Bursa siyasi öneminin dışında kültürel yapısıyla da zengin bir varlığa sahip oldu.

2

Osmanlı döneminde dokumacılık sanatı/zenaatının son derece gelişim gösterdiği şehirlerin başında geldi. Özellikle ipekli dokumalarıyla o dönemin önemli üretim merkezlerinden biri olarak dikkat çekti.

İŞTE CENAZE TÖRENİNDEN GÖRÜNTÜLER...

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
kraliçe 2. elizabeth osmanlı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Araç sahipleri dikkat! Otomatik tespit ediyor, cezası 2 bin 815 lira...

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Önce lojmandan silah sesi geldi! Kapıyı kırınca... Kadın polis memuru evinde ölü bulundu

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Acun Ilıcalı motor kazası geçirdi! Acun Ilıcalı'nın sağlık durumu nasıl? Ameliyat olacağı tarih açıklandı

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi

Meksika'da 7,6 büyüklüğünde deprem! İlk görüntüler geldi

O ülkeden F-35 hamlesi! ABD ile anlaştılar, muhalefet ayağa kalktı

O ülkeden F-35 hamlesi! ABD ile anlaştılar, muhalefet ayağa kalktı

Erdoğan, Amerikan PBS kanalında açıkladı: F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakacağız

Erdoğan, Amerikan PBS kanalında açıkladı: F-16'ları alamazsak başımızın çaresine bakacağız

İlginizi Çekebilir

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

İki milyonda bir görülüyor! “Şimdiye kadarki en güzeli”

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Kızını yeniden evlendirdi! Eski kayınvalidenin intikamı...

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

Beyler, kadınlar bu parfümlere bayılıyor! İşte kadınların gözünden en iyi 10 erkek parfümü

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

'Yüzyılın çok eşlisi'! 43 yılda 53 kadınla evlendi

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Arkadaşlarının intikamını aldı! Maymun insana karşı

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Acısız, ağrısız, kısa sürede yok ediyor! Bebek gibi bir cilt için...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.