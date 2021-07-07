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Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kredi kartı ile kurban kesilir mi?

07.07.2021 22:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılın ikinci dini bayramı olan Kurban Bayramı'na az bir süre kaldı. Kurban Bayramı için geri sayım başlamışken birçok Müslüman kurbanın kredi kartı kullanarak kesilip kesilmeyeceğini merak ediyor. "Kredi kartı ile kurban almak caiz mi?" , "Kredi kartı ile kurban alınır mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

"Kredi kartı ile kurban almak caiz mi?" , "Kredi kartı ile kurban alınır mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban kesmek isteyen Müslümanlar kredi kartı kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kredi kartıyla kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı'nda Allah için kurban kesmekle mükellef olan Müslümanlar kurbanlık alırken nakit olarak ödeme yapabilir.
Aynı zamanda kredi kartı kullanarak tek çekim veya vadeli olarak ödeme de yapabilir.

KURBAN BORCUNA FAİZ KARIŞMAMALI

KURBAN BORCUNA FAİZ KARIŞMAMALI
Kredi kartıyla alınan kurbanlığın ödemeleri yapılırken bu ödemelerin içerisine faiz karışmaması gerektiği Diyanet tarafından ifade ediliyor.
Kredi kartı kullanarak veya taksitle kurban kesilebilir. Ancak faiz ile kurban kesmek caiz değildir.
Kurbanı kredi kartı ile kesen bir Müslüman, borcu öderken kurban borcuna faizin karışmamasına dikkat etmeli ve bu borcu zamanında ödemelidir.
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Anahtar Kelimeler:
Kurban Bayramı kredi kartı

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