Kredi kartı ile kurban almak caiz mi? Kredi kartı ile kurban kesilir mi?

"Kredi kartı ile kurban almak caiz mi?" , "Kredi kartı ile kurban alınır mı?" sorularının yanıtı araştırılıyor. Kurban Bayramı için geri sayım devam ediyor. Kurban kesmek isteyen Müslümanlar kredi kartı kullanılıp kullanılmayacağını araştırıyor. İşte ayrıntılar...

Kredi kartıyla kurban kesilir mi?

Kurban Bayramı'nda Allah için kurban kesmekle mükellef olan Müslümanlar kurbanlık alırken nakit olarak ödeme yapabilir.

Aynı zamanda kredi kartı kullanarak tek çekim veya vadeli olarak ödeme de yapabilir.

KURBAN BORCUNA FAİZ KARIŞMAMALI Kredi kartıyla alınan kurbanlığın ödemeleri yapılırken bu ödemelerin içerisine faiz karışmaması gerektiği Diyanet tarafından ifade ediliyor.

Kredi kartı kullanarak veya taksitle kurban kesilebilir. Ancak faiz ile kurban kesmek caiz değildir.