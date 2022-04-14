Kurtlar Vadisi'nde 'Abdülhey'i Kenan Çoban oğlunu paylaştı! "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş"

Kenan Çoban, son olarak sosyal medyadan oğlu ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinde oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti.

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.