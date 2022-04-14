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Kurtlar Vadisi'nde 'Abdülhey'i Kenan Çoban oğlunu paylaştı! "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş"

14.04.2022 11:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kurtlar Vadisi'nde Polat'ın adamlarından 'Abdülhey' karakterine hayat veren Kenan Çoban sosyal medyada oğlunu paylaştı. Kenan Çoban'ın paylaştığı fotoğrafı görenler "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumları yaptı.

Kurtlar Vadisi'nde canlandırdığı 'Abdülhey' karakteri ile ünlenen Kenan Çoban sosyal medyada sık sık eşi ve çocuğuyla pozlarını paylaşıyor. Günlük hayatına dair paylaşımlar yapan oyuncusu Kurtlar Vadisi hayranları yakından takip ediyor.

Kenan Çoban, son olarak sosyal medyadan oğlu ile paylaştığı fotoğrafla adından söz ettirdi. Kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni alan fotoğraf karesinde oğlunun ünlü oyuncuya benzerliği dikkat çekti.

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Son olarak Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinde rol alan Çoban'ın fotoğrafının altına "Çocuk direkt Abdülhey olarak doğmuş" şeklinde yorumlar yapıldı.

ÜNLÜLERİN ÇOCUKLARI

Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
SEHER DİLOVAN-ALAN DERE
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Anahtar Kelimeler:
Kenan Çoban
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