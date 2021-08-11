Kurtlar Vadisi'nin Doğu Bey’i şaşırttı! İşte ünlü oyuncu Altan Akışık'ın son hali

Türk televizyon tarihinin unutulmaz dizisi Kurtlar Vadisi’nin karakterleri de bir o kadar unutulmaz oldu. Bu isimlerden biri de dizinin Doğu Bey’ini canlandıran Altan Akışık oldu. Akışık’ın son halini görenler, “dizideki halinden eser kalmamış” yorumunda bulunmadan edemedi. İşte Kurtlar Vadisi Doğu Bey’in son hali…

KURTLAR VADİSİ’NİN DOĞU BEY’İ ALTAN AKIŞIK’IN SON HALİ

Kurtlar Vadisi’nde ilk kez dizinin ikinci sezonunun ilk bölümü olan 21. bölümde görülen Doğu Bey karakteri, genellikle Aslan Akbey ile memleket meselelerini konuşurdu.

Aslan'ın aynı zamanda akıl hocası olan Doğu Bey, zaman zaman onu yönlendirir, Aslan, devletin politikalarını eleştirir ve o da bu eleştirileri cevaplardı.

Polat'ın mafya hiyerarşisinde yükselmesini destekler. "Sirk senin, cambaz onlar." diyerek Polat'tan son darbeyi vurmasını ister. Doğu Eşrefoğlu, Mehmet Karahanlı öldükten sonra Karahanlı'nın arkasındaki asıl gücün Tapınakçılar olduğunu isimlerini vermeden Gölgeler olarak nitelendirerek Polat'a anlatmıştır.

Dizinin önemli bir karakteri haline gelen Doğu Bey’in ölümü ise çok trajik olur. Bindiği helikopterin elektronik sistemi, tapınakçıların adamları tarafından kullanılan bir gemide bulunan bilgisayar ile sabote edilir.