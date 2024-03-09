Kutu açılış videosuyla 'Tablet Reis' olarak hafızalara kazınmıştı! Yıllar sonra gelen 'kurgu' itirafı gündem oldu

Tablet kutu açılımı videosunda kutudan salatalık çıkmasıyla 'Hıyarın tadına bakalım' dediği videoyla bir dönem sosyal medyanın gündemine damgasını vuran 'Tablet Reis' yıllar sonra yaptığı itirafla adından söz ettirmeyi başardı. Onurcan Güzel YouTube'daki Yer6 kanalına konuk olup o dönemde fenomene dönüşmesini sağlayan tablet videosunun arka planını anlattı.
Çocuk yaşta ünlü olmasını sağlayan videosuna dair olarak "Tablet kutusundan hıyar çıkması gerçek mi yoksa kurgu mu?" sorusuna yıllar sonra cevap veren Güzel'in açıklamaları çok konuşuldu.
Kutu açılım videosunu internetten satın aldığı tabletle çektiğini söyleyen Güzel, "Aslında hepsi tamamen kurgu üzerine. Hatta o videoyu ben tabletten çekiyordum. Kutudaki tablet aslında videoyu çeken tabletti. O dönemde 100 liraya telefon satılıyordu ve geldiğini zaman kutudan salatalıkü patlıcan falan çıkıyordu. Ben oradan ilham aldım" dedi.
Çok fazla izlenen videoyu neden kaldırdığıyla ilgili de açıklama yapan Güzel, şunları ifade etti:
"Bu kadar ünleneceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çektiğim videoyla Türkiye'de tanınmış bir kişi oldum. Videoyu çektikten sonra Youtube'a attım baya izlendi. İkinci haftasında video patladı. Facebook gruplarında dolaşa dolaşa yayılmıştı. Videoyu doğaçlama çektim.
O videomu kendi hesabımdan kaldırmamın en büyük sebeplerinden bir tanesi de Okul Müdürü'ydü. Bana videoyla ilgili çok fazla küfür ediyorsun bizim okulun ahlakını bozuyorsun demişlerdi. Ben de videoyu kaldırdım. Okulla alakalı bir şey geçmiyordu."
Küçük yaşta tablet kutusundan hıyar çıkardığı videosu ile hayatımıza giren ve 24 yaşındaki "Tablet reis" olarak bilinen Onurcan Güzel'in yıllar içindeki değişimi sık sık sosyal medyada gündem oluyor.
Güzel şimdiler de yaptığı açıklamalarla gündemden düşmezken, geçtiğimiz günlerde bir YouTube kanalına konuk oldu.