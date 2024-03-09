Kutu açılış videosuyla 'Tablet Reis' olarak hafızalara kazınmıştı! Yıllar sonra gelen 'kurgu' itirafı gündem oldu

Çok fazla izlenen videoyu neden kaldırdığıyla ilgili de açıklama yapan Güzel, şunları ifade etti:

"Bu kadar ünleneceğimi hiç tahmin etmemiştim. Çektiğim videoyla Türkiye'de tanınmış bir kişi oldum. Videoyu çektikten sonra Youtube'a attım baya izlendi. İkinci haftasında video patladı. Facebook gruplarında dolaşa dolaşa yayılmıştı. Videoyu doğaçlama çektim.