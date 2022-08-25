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KYK YURTLARI LİSTESİ! 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman?

25.08.2022 09:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üniversite yerleştirme sonuçlarının erişime açılmasının ardından beklenen açıklama 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından yapıldı. Bu açıklamanın ardından birçok kişi, başvuru tarihlerini ve işlemlerin nasıl yapılacağını öğrenmek için internette araştırma yapıyor. Merak edilen bir diğer konu ise yazın açık olan KYK yurtları listesi oldu. Peki KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman? İşte KYK yurtları listesi...

KYK yurtları listesi, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun başvuruların 24 Ağustos 2022 Çarşamba günü başladığını duyurmasının ardından merak edildi. Başvuruların ne zaman sona ereceği merak konusu olurken birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki 2022 KYK yurt başvurusu nasıl yapılır, başvuru için son gün ne zaman? İşte KYK yurtları listesi...

KYK YURT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

KYK yurt başvuru tarihi Gençlik ve Spor Bakanı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklandı. 2022-2023 eğitim dönemi için KYK yurt başvuruları başladı. Başvurular pazar gününe kadar devam edecek. KYK yurt başvuru ekranı için linke tıklayınız: https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvurusu

KYK YURTLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA AÇIK OLACAK?

KYK YURTLARI HANGİ TARİHLER ARASINDA AÇIK OLACAK?
Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu yaptığı açıklamada KYK yurtlarından tüm gençlerin ücretsiz olarak yaralanabileceğini ifade etti. Bakan Kasapoğlu tarafından yapılan açıklama şu şekilde: "15 Temmuz-1 Eylül tarihleri arasında Edirne'den Kars'a, Kars'tan Muğla'ya, Aydın'a, Antalya'ya, Trabzon'a, Rize'ye tüm gençlerimiz nereye gezmek istiyorlarsa, gezdikleri yerlerde ücretsiz olarak yurtlarımızda onlara konaklama imkanı sağlayacağız"

YAZ AYLARINDA AÇIK OLACAK KYK YURTLARI LİSTESİ

YAZ AYLARINDA AÇIK OLACAK KYK YURTLARI LİSTESİ
İşte yaz aylarında açık olacak KYK yurtlarının listesi...
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