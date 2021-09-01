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Levent Özdilek güzel haberi sosyal medyadan paylaştı

01.09.2021 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in haziran ayında liseden mezun olan kızı Naz, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Özdilek, paylaşımına, "Prensesim artık Boğaziçili!" mesajını düştü.

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları açıkladı. İstediği üniversiteye yerleşenler arasında oyuncu Levent Özdilek'in (69) Hande Özdilek ile evliliğinde dünyaya gelen kızı Naz da yer aldı.

Haziran ayında kızının lise mezuniyetine katılan ünlü oyuncu, büyük bir gurur yaşadı.

Mutlu haberi Instagram hesabından duyuran Levent Özdilek, sevincini, "Prensesim artık Boğaziçili!" sözleriyle dile getirdi. Naz ile baba-kız pozunu yayınlayan Özdilek'in kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı.

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Sinema, müzik ve TV dünyasının ünlülerinin çocukları da kelimenin tam anlamıyla göz önünde büyüyor. Her ne kadar bazıları bebeklik yıllarından beri kamera karşısında olsa da bazılarının varlığını bile tesadüfen öğreniyor bu ünlülerin hayranları. İşte sosyal medya paylaşımlarıyla müzik, sinema ve ekran dünyasının ünlülerinin çocukları.
Ebru Gündeş ve kızı Alara
Tamer Karadağlı ve Arzu Balkan’ın kızları Zeyno
Nilüfer ve kızı Ayşe Nazlı
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Anahtar Kelimeler:
Boğaziçi Üniversitesi
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