Levent Özdilek güzel haberi sosyal medyadan paylaştı

Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları açıkladı. İstediği üniversiteye yerleşenler arasında oyuncu Levent Özdilek'in (69) Hande Özdilek ile evliliğinde dünyaya gelen kızı Naz da yer aldı.
Haziran ayında kızının lise mezuniyetine katılan ünlü oyuncu, büyük bir gurur yaşadı.
Mutlu haberi Instagram hesabından duyuran Levent Özdilek, sevincini, "Prensesim artık Boğaziçili!" sözleriyle dile getirdi. Naz ile baba-kız pozunu yayınlayan Özdilek'in kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum