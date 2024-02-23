Londra'ya tanışacağını söyleyerek ayrılan sevgilisinin nişanlandığını öğrendi! Sosyal medyada yaşadığı şoku anlattı... "Biz erkeklere bir günde küsmedik"

İlk tanışma anlarından ve ilişkilerinin ilerleme sürecinden bahseden genç kadın, "Ben bir mekana gidiyorum. Mekanın lavabo sırasında beni görüyor. Görmez olaydı. Beni gördükten sonra beni Instagram'dna buldu. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama bir şekilde yapmış. Keman çaldığımı söylediğim için keman yayını hediye olarak ofise yolladı. Çiçekler, güller, sürekli bana bir şeyler alıyordu. En sevdiğim şey şu diyorum bir tane kutu hazırlayıp getiriyor. Aklımda hiç ilişki düşüncesi yoktu ama bana o kadar iyi ve güzel yaklaşıyordu ki sevgili olduk. Çok saf, temiz ve güzel ilerledi ilişkimiz. Gerçekten hayal gibiydi" ifadelerini kullandı.