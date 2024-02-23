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    4. Londra'ya tanışacağını söyleyerek ayrılan sevgilisinin nişanlandığını öğrendi! Sosyal medyada yaşadığı şoku anlattı... "Biz erkeklere bir günde küsmedik"

    Londra'ya tanışacağını söyleyerek ayrılan sevgilisinin nişanlandığını öğrendi! Sosyal medyada yaşadığı şoku anlattı... "Biz erkeklere bir günde küsmedik"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    23.02.2024 09:01 | Son Güncelleme:
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    TikTok'ta 'nnazlikarabulut' kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç bir kadın aldatılma hikayesini anlatınca sosyal medyada gündem yarattı. ‘Deccal eximin yalan hayatı’ başlığıyla TikTok hesabından yaptığı paylaşımında aylarca peşinden koşan adamın aslında başka bir ilişkisi olduğunu öğrendiği anı paylaştı.

    TikTok'ta aldatılma hikayesini anlatarak dikkatleri üzerine çeken bir kadın, "Biz erkeklere bir günde küsmedik" diyerek bir anda viral oldu. Peşinden aylarca sevgili olmak için koşan adamın ilişkiye başladıktan sonra Londra'ya tanışacağını söyleyerek ayrıldığını ve aslında uzun bir süredir başka bir ilişkisi olduğunu öğrendiğini anlattı. Genç kadının paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum ve beğeni yağmuruna tutuldu.

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    "BİZ ERKEKLERE BİR GÜNDE KÜSMEDİK"

    İlk tanışma anlarından ve ilişkilerinin ilerleme sürecinden bahseden genç kadın, "Ben bir mekana gidiyorum. Mekanın lavabo sırasında beni görüyor. Görmez olaydı. Beni gördükten sonra beni Instagram'dna buldu. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama bir şekilde yapmış. Keman çaldığımı söylediğim için keman yayını hediye olarak ofise yolladı. Çiçekler, güller, sürekli bana bir şeyler alıyordu. En sevdiğim şey şu diyorum bir tane kutu hazırlayıp getiriyor. Aklımda hiç ilişki düşüncesi yoktu ama bana o kadar iyi ve güzel yaklaşıyordu ki sevgili olduk. Çok saf, temiz ve güzel ilerledi ilişkimiz. Gerçekten hayal gibiydi" ifadelerini kullandı.

    Sevgili olduktan sonra ismini açıklamak istemediği adamın kendisine olan ilgisinin azaldığını ifade eden genç kadın, "Sevgili olduktan 2 hafta sonra bana karşı ilgisi azaldı. Bir gün bana 'Senden ayrılıyorum' diye mesaj attı. Şok geçirdim. Ayrılık nedenini sorduğumda 'Bana Londra'ya taşınıyorum' dedi. Normalde uzak mesafe ilişkisi isteyen biri değilim. 'Ben gelirim, sen gelirsin bir şekilde hallederiz' dedim. Beni bir anda her yerden engelledi. Ne olduğunu anlayamadım" dedi.

    Ayrılıklarının üzerinden birkaç geçtikten sonra bir arkadaşı aracılığıyla eski sevgilisinin evleneceğini öğrenen genç kadın, "Ayrılığımızın üzerinden 2-3 ay geçmişken sınav sonrasında bir tane kız arkadaşımla kahve içmeye gittik. Kızla da öyle çok bir samimiyetimiz yok. İlişki hakkında muhabbetlerden konuşuyoruz. Ben engelli olduğum için eski sevgilime dair hiçbir şey bilmiyordum. Arkadaşımın sosyal medya hesabından girip baktım. Arkadaşımla bir ortak arkadaşı çıktı. Kız ayılıp bayıldı. Ortak arkadaşları kızın sevgilisiymiş ve o çocuk benim eski sevgimle kuzenmiş" diye konuştu.

    Eski sevgilisinin ablası olarak tanıttığı kişinin aslında ilişki yaşadığı kadın olduğunu öğrendiğini ifade eden genç kadın, "Arkadaşım bana 'Bu çocuk evleniyor. 4-5 yıldır da ciddi bir ilişkisi var. Evleneceği insanı sürekli başka başka kızlarla aldatıyor. Hatta sevgilisiyle yaşıyor' dedi. Ablası olarak bana fotoğraflarını attığı kızın evleneceği kız olduğunu öğrendim. Biz erkeklere bir günde küsmedik" ifadelerini kullandı.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Aldatma ihanet
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